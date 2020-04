Historisches Erbe bewusster machen

Wer in den vergangenen fünf Jahren in der Ladenburger Altstadt und deren Umgebung ein Gebäude saniert hat, kann sich noch bis 30. Juni dieses Jahres um den mit 6000 Euro dotierten Gestaltungspreis bewerben. Für Preisgeld, Plakette und Urkunde, die die Stadt Ladenburg und der Geschichtsverein Heimatbund jetzt erstmals ausgelobt haben, kommen nicht nur Kulturdenkmäler in Frage, sondern alle Gebäude, die „innen wie außen in denkmalpflegerischem Sinn erhalten und erneuert“ wurden.

Es geht den Initiatoren vom Heimatbund um den „beispielhaften Umgang mit Bausubstanz“ im historischen Zentrum und im unmittelbar angrenzenden Bereich (wir berichteten).

Aufgerufen sind laut Pressemitteilung der Stadt Ladenburg vor allem private Eigentümer, aber auch „der Allgemeinheit dienende Institutionen“. Künftig sollen alle drei Jahre jeweils bis zu drei Objekte ausgezeichnet werden. Es gelte, „überdurchschnittliches Engagement und Verständnis für die Baukultur“ zu würdigen, heißt es aus dem Rathaus.

Ein weiteres Ziele sei es, bei der Einwohnerschaft mehr Bewusstsein für die Bedeutung historischer Bauten zu schaffen. Dieses kulturelle Erbe sei „zu schützen und für die Zukunft zu bewahren“. Über die Preisträger entscheidet eine ehrenamtlich tätige Jury aus Vertretern der Stadt, des Heimatbundes und des Landesamts für Denkmalpflege in einem zweistufigen Verfahren bis zum 1. Dezember. Die Preisverleihung findet im Januar 2021 bei der Heimatbund-Hauptversammlung im Domhof statt. pj

Info: www.gestaltungspreis-ladenburg.de

