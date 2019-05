Hochklassige Turniere der Reiter

Im Pferdesportzentrum Ladenburg (Im Kirchfeld 3) kommt es erneut zu zwei hochkarätigen Turnieren. Bei den Springprüfungen ab Mittwoch, 15. Mai, um 14 Uhr, steht am Sonntagnachmittag, 19. Mai, ebenso um 14 Uhr eine anspruchsvolle und hochkarätig besetzte Drei-Sterne-S-Prüfung mit Qualifikation zum BW-Bank-Hallenchampionat der Höhepunkt auf dem Programm. Bereits am Samstag, 18. Mai, findet um 15.45 Uhr ein Zwei-Sterne-Springen mit Stechen und Qualifikation zum Hallenchampionat statt. Beim Dressurwettbewerb des Pferdesportvereins Heidelberg-Ladenburg ab Donnerstag, 23. Mai, folgt am Sonntag, 26. Mai, ein weiteres Glanzlicht, nämlich der Grand Prix mit Qualifikation zum Bundeschampionat. pj

