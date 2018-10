Höhlenzeichnungenmodern übersetzt

Außergewöhnliche Skulpturen, harmonische Farben und durch und durch ästhetisch: So lassen sich mit kurzen Worten die Werke der französischen Keramikerin Marianne Succord charakterisieren, die derzeit in der Galerie Maul ausstellt.

Die Künstlerin, die schon seit ihrer Jugend von der Höhlenmalerei fasziniert war, möchte mit ihren Keramiken die prähistorischen Tierabbildungen einem breiten Publikum nahe bringen. „Einerseits war es die Faszination der Höhlenmalerei und andererseits die Herausforderung, diese Bilder in Skulpturen umzusetzen“, erklärte die Künstlerin ihr Schaffen. Die Keramikerin hat sich strikt an die vorzeitlichen Malereien gehalten und somit hauptsächlich Mammuts, Antilopen und Büffel kreiert. So wird der Besucher unter ihren Skulpturen weder einen Waschbären noch einen Alligator finden, da diese Tiere in der prähistorischen Höhlenmalerei niemals auftauchten.

Marianne Succord bedient sich der sogenannten „Terra Sigilliata“- Technik, bei der die Keramik mit einem Überzug aus Schlicker mit winzigen Tonpartikeln bedeckt wird. Diese Schicht ist so feinkörnig, dass sie bereits bei niedrigen Temperaturen dicht brennt und so den Skulpturen zu ihrer einzigartigen Struktur und Farbgebung verhilft. Die Keramiken sind alle sehr schlicht gehalten, bestechen durch kühle Eleganz und werden nur durch einige wenige metallische Elemente ergänzt. Obwohl die Vorlagen der Künstlerin aus der prähistorischen Höhlenmalerei stammen, demonstrieren die dreidimensionalen Werke einen wunderbaren klaren und modernen Charakter.

Die Galeristin Inge Maul begrüßte zur Eröffnung die Künstlerin, Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz sowie die zahlreich erschienenen Gäste. Obwohl die Keramiken bei der Ausstellung natürlich im Vordergrund stehen, gelang es Inge Maul eindrucksvoll, die Werke der Künstlerin mit Gemälden von Emil G. Maul zu kombinieren. Nicht nur die Thematik der Skulpturen und Bilder bildeten eine Einheit, auch die gewählten Farben stellten eine wundervolle Symbiose dar.

Besucher beeindruckt

Die Besucher waren durchweg begeistert: „Die Fotos auf der Einladungskarte waren schon beeindruckend, aber die Skulpturen in Natura zu sehen, hat noch einmal eine ganz andere Qualität“, stellte eine Besucherin fest. Inge Maul freute sich über das rege Interesse. „Obwohl ich sicher war, dem Publikum außergewöhnliche Werke zeigen zu können, ist es natürlich immer ein Risiko, ob man den Zeitgeist trifft“, sagte sie: „Die Spannung bleibt bis zur Eröffnung.“ Ihre Sorge war allerdings völlig unbegründet, wie sich angesichts des regen Andrangs zeigte.

Die Ausstellung ist noch bis zum 2. Dezember in der Galerie Maul in Ladenburg zu sehen. ewi

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018