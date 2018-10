Hörbehindertes Frauchen gewinnt mit Flocki

Mit viel Lob für die örtlichen Ausrichter und zwei Siegertiteln für Teilnehmer aus Ladenburg und Edingen sind am Sonntagabend die zweitägigen Deutschen Meisterschaften (DM) im Turnierhundesport in Ladenburg zu Ende gegangen. Die Ladenburgerin Diana Selinger und Flocki vom Verein der Hundefreunde sowie Alexander Nicht und Mojito vom Edinger Hunde-Sport-Verein belegten erste Plätze in ihren Disziplinen und Leistungsklassen. Nicht glänzte in der Wertung „Combination Speed-Cup“.

„Es macht Spaß, nach ein bisschen sportlicher Anstrengung die Entspannung zu genießen“, sagt Selinger bescheiden. Die Ladenburgerin ist hörbehindert und trat als einzige weibliche Starterin in der „Para“-Klasse der „Königsdisziplin“ Vierkampf an. Seit drei Jahren betreibt die Mutter der Jugendgemeinderätin Sabrina Selinger Turnierhundesport. Es war bereits ihre zweite DM. „Das regelmäßige Training mit dem Hund hilft mir sehr, und ich mache auch Obedience im VdH“, erklärt das Frauchen des siebenjährigen

Jeden Tag Training

Golden Retriever-Mischlings „Flocki“. Doch gab es noch weitere DM-Erfolge aus Sicht der Veranstalter. So belegte die für Ladenburg startende Birkenauerin Franziska Müller mit Cheer den vierten Platz in der höchsten Vierkampfklasse 3.

„Man muss genauso fit sein wie der Hund und jeden Tag Ausdauer und Kraft trainieren“, erklärt die 25-jährige Erzieherin Müller, die mit ihrem Malinois-Schäferhund Cheer 2016 Deutsche Meisterin und im vergangenen Jahr Vizemeisterin war. „Ich mache seit meinem fünften Lebensjahr bei Turnieren mit“, sagt die junge Birkenauerin mit 20-jähriger Erfahrung. Ihre Ladenburger Vereinskameradin Sandra Hotz erreichte im Geländelauf über 2000 Meter mit Trixi einen starken dritten DM-Platz. „Es lief alles super: Mit solchen Leistungen sind wir natürlich sehr zufrieden, aber stolz bin ich auch auf die Helfer meines Vereins“, sagte der in Neckarhausen wohnende VdH-Chef Dieter Neu.

Dank der „Tenöre“ des befreundeten Karnevalsvereins Kummetstolle aus Neckarhausen sei auch der „bunte Abend“ für rund 170 DM-Teilnehmer aus ganz Deutschland ein schönes Erlebnis gewesen. „Wir haben uns für die Organisation extra Urlaub genommen“, betont Neus Frau Heike Held-Neu. „Von der Stadt Ladenburg und Bürgermeister Stefan Schmutz als DM-Schirmherr fühlen wir uns hervorragend unterstützt“, sagte Neu und betonte: „Wir verlassen das Römerstadion sauberer als vorgefunden.“ Als Vorsitzender des Verbands für das Deutsche Hundewesen stellte Christoph Holzschneider (Gummersbach) fest: „Ich habe viel positive Rückmeldungen für die schöne Örtlichkeit und die hervorragende Organisation bekommen, aber das bin ich von Ladenburg seit der DM 2010 nicht anders gewohnt.“ Bei der Siegerehrung zeigte sich auch Schmutz beeindruckt und freute sich mit den Gastgebern über zwei Medaillen für Ladenburg und eine für Edingen. pj

