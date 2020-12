Hoffen auf Festival im Sommer 2021

In diesem Jahr hat Corona das Festival am Fluss in Ladenburg verhindert, im kommenden Jahr will der Veranstalter trotzdem einen neuen Versuch unternehmen. Das hat Geschäftsführer Dennis Gissel von DeMi-Promotion am Montag im Gespräch mit dieser Redaktion bekräftigt.

Der Sänger Rainhard Fendrich aus Österreich kommt am Sonntag, 22. August, auf die Festwiese am Wasserturm und stellt dort sein Album „Starkregen“ vor. Wer nur „Hinterm Tellerrand“ lebe und sich über nichts Gedanken mache, trage auch nichts zur Gesellschaft bei, so lautet ein Credo von Fendrich, der im Februar 65 Jahre jung wird und seit über 40 Jahren auf der Bühne steht.

Die „singende Föhnwelle“ Dieter Thomas Kuhn war in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Gast in Ladenburg. Fans, die sich Tickets für das Gastspiel in diesem Sommer gesichert haben, behalten diese meist für das Nachholkonzert. „Da gibt es wenig Absagen“, berichtet Gissel. Hier wirke sich die Gutschein-Regelung der Bundesregierung positiv aus. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Rückgabe von Tickets für Veranstaltungen so geregelt, dass es dafür lediglich Gutscheine gibt. Diese können erst ab 2022 in Geld eingetauscht werden. Alles andere hätte die Veranstalter in den Ruin getrieben, wie der DeMi-Geschäftsführer betont: „Wir haben derzeit quasi ein Berufsverbot.“ Auch beim Vorverkauf für 2021 herrsche Flaute: „Der geht gegen null.“ Niemand wolle Tickets für Veranstaltungen erwerben, von denen es ungewiss sei, ob sie überhaupt stattfinden. Gissel nennt die aktuelle Situation für ihn und seine Branche katastrophal: „Alles hängt in der Luft.“

Ein Funken Optimismus

Die Agentur mit Sitz in Hirschberg beschäftigt vier bis fünf Leute fest, die derzeit von Kurzarbeit betroffen sind. „Wir können zum Glück viel Personal nach Bedarf zubuchen“, erläutert Gissel. Bei der Kurzarbeit für die fest Angestellten fließt die staatliche Unterstützung, doch auf für November versprochene Hilfe wartet DeMi bislang vergebens. „Das müsste jetzt dringend passieren“, mahnt er. Denn die Soforthilfe vom Anfang der Corona-Krise sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen.

Auch wenn es für die beiden Konzerte in Ladenburg auf der Festwiese nun feste Termine im August 2021 gibt, will der Veranstaltungsmanager nicht darauf wetten, dass diese tatsächlich stattfinden. „Wir müssen einfach abwarten“, erklärt er, behält aber doch einen Funken Optimismus in sich: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Deshalb hält DeMi auch an der Absicht fest, an allen drei Tagen des August-Wochenendes in der Römerstadt am Neckar ein attraktives Programm zu finden. Nachdem ein zunächst geplantes Gastspiel von Xavier Naidoo nach dessen umstrittenen Äußerungen und Protesten von Ladenburg nach Mannheim verlegt worden war, sind Gissel und sein Team nun auf der Suche nach anderen Gästen. Wer das sein könnte, dazu will er heute noch nichts sagen. Ohnehin schauten viele Künstler heute bereits auf das Jahr 2022.

Info: Veranstalter online: www.demi.de

