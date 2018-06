„Ich bin Fan dieser Veranstaltung“

Anzeige

„Jetzt gehe ich nach Hause, mein Max-Ernst-Buch anschauen“ – Barbara Oswald fühlt sich inspiriert. Gerade hatte der Karlsruher Autor Markus Orths an der historischen Wehrmauer aus seinem jüngsten Roman „Max“ vorgelesen, der sich um jenen bedeutenden surrealistischen Maler dreht. So machen die 2. Literaturtage in Ladenburg nicht nur Lust auf Lesen, sondern auch auf Bildende Kunst.

Für Bürgermeister Stefan Schmutz passt das perfekt. Er findet, „die Literaturtage passen auch deshalb so gut in unsere Zeit, weil ich sie als entschleunigende Reaktion auf die Schnelllebigkeit des Alltags verstehe.“ Beim Auftakt des viertägigen Festivals bezeichnet sich Schmutz als „Fan dieser Veranstaltung“, die so gut zur Römerstadt passe. Das lässt sich auch am heutigen Samstag und morgen noch erleben, und zwar „vielerorts“. So lautet nämlich das Motto der 2017 erfolgreich aus der Taufe gehobenen Reihe.

Das Programm Heute, Samstag, 11 Uhr: Lyrikmatinee mit Musik, Ratskeller (Hauptstraße 1); 15 Uhr: „Knopfkino“ für Familie mit Kindern von sechs bis zwölf, Astrid-Lindgren-Schule, Breslauer Straße 61 (Weststadt); 17 Uhr: Ijoma Mangold, Das Deutsche Krokodil, Familie Kippenhan und Hofmann, Luisenstraße 34; 19 Uhr: Jan Wagner, Selbstporträt mit Bienenschwarm (Gedichte), Ehepaar Schieder und Keller, Neugasse 6; 21 Uhr: Michael Fehr, Glanz und Schatten, Galerie Leicht & Selig, Hauptstraße 64. Morgen, Sonntag, 10 Uhr: Abfahrt mit dem Rad ab Firma Schmitt, Ladenburg, Hohe Straße 10, zur Lesung mit Joachim Zelter („Im Feld“) ab 11 Uhr in der Heinrich-Vetter-Stiftung Ilvesheim, Goethestraße 11. pj

Lauschige Atmosphäre

Erneut gelingt es den ehrenamtlichen Veranstaltern, mit Lesungen an außergewöhnlichen Orten Jung und Alt für das nach wie vor unangefochtene „Leitmedium einer aufgeklärten Gesellschaft“ (Schmutz) so zu begeistern wie Besucherin Gabriele Werle-Sprengel. Die promovierte Deutsch- und Biologielehrerin findet: „Markus Orths hat sehr spritzig und schön präzise lebhaft gelesen.“ Ihr gefallen neben der lauschigen Atmosphäre unter der Linde ebenso „seine Artikulation und sein subtiler Humor“.