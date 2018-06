„Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag eine Platte zu hören“

Anzeige

36 Jahre lang war Claus Hessenthaler als Kämmerer für die Ladenburger Finanzen verantwortlich. Seine Hauptaufgabe: das Erstellen der Haushaltspläne. Damit ist jetzt Schluss, denn am 29. Juni räumt er seinen Schreibtisch und geht in Ruhestand. Wir sprachen mit ihm über seine Erfahrungen in dieser langen Zeit.

Herr Hessenthaler, in Ladenburg ist gelegentlich der Spruch zu hören: „Bürgermeister kommen und gehen, Claus Hessenthaler bleibt“. Wie war die Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern Reinhold Schulz, Rolf Reble, Rainer Ziegler und Stefan Schmutz – alles verschiedene Charaktere?

Claus Hessenthaler: Ich bin mit allen gut ausgekommen. Es war immer eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich war nie ein Ja-Sager und habe offen informiert. Bürgermeister Schulz hat mich geprägt. Ich habe ihn immer bewundert, und als ich 1979 hier angefangen habe, war ich ihm direkt unterstellt. Er übertrug mir oft spezielle Aufgaben, wie die Vorbereitungen zur Gründung der Musikschule. Oder ich habe auf seinen Wunsch die Partnerschaft mit Garango und die Vorarbeiten des Umzugs ins neue Rathaus organisiert, der dann im April 1982 erfolgte. Am 1. Juni 1982 habe ich dann als Kämmerer angefangen.