Es gibt Lebenszeichen vom Radsportclub (RSC) 2000 in Ladenburg: Der 48-jährige Physiker Markus Buchner ließ sich bei der jüngsten Hauptversammlung im Nebenzimmer des Jahnhalle-Lokals „El Greco“ von rund 30 Mitgliedern einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden wählen. Der verheiratete Vater von drei Kindern ist Nachfolger von Dieter Brodehl.

Buchners inzwischen 70-jähriger Vorgänger hatte rechtzeitig angekündigt, dass er aus Altersgründen nicht länger zur Verfügung stehe (wir berichteten). „Ich möchte den Verein wiederbeleben und vor allem jugendliche Mitglieder gewinnen“, sagte Buchner auf „MM“-Anfrage. Der neue RSC-Chef möchte „Radfahren als Philosophie“ bekannter machen. Er kennt sich aus in dem Metier: So gibt der Mitarbeiter des Sportinstituts der Universität Heidelberg Lehrveranstaltungen im Bereich Radsport und ist auch selbst am liebsten auf zwei Rädern unterwegs. So radelt Buchner täglich zur Arbeit.

In seiner Freizeit versucht Buchner, zwischen vier- und sechstausend Kilometer jährlich auf dem Rennradsattel zu absolvieren. Beinahe entschuldigend fügt er hinzu: „Es ist immer zu wenig, denn mein zeitlicher Rahmen ist aus familiären Gründen beschränkt.“ Mit einem auch durch den neuen Besitzer Alexander Schmitt verjüngten Team und bewährten Kräften in der Vorstandschaft will Buchner künftig Angebote für Kinder und Jugendliche machen. Konkreteres sei noch nicht spruchreif, teilte nach der Sitzung Gudrun Ruster, die weiterhin RSC-Vizechefin ist, auf Anfrage mit.

Rund 150 Mitglieder

„Wir sind wieder funktionsfähig und sammeln Ideen, um den Verein besser ins Laufen zu bringen“, erklärte Ruster. Die insgesamt rund 150 Mitglieder hätten Standards wie Ausfahrten, Wintertraining und Stammtisch nach wie vor gepflegt. Auch die Weihnachtsfeier habe stattgefunden. Wird es künftig das 2016, 2018 und 2019 mangels jüngerer Helfer abgesagte Straßenrennen um den Preis der Stadt durch das Wohngebiet Weihergärten wieder geben? „Darüber ist noch nicht gesprochen worden“, sagte Ruster. Im Januar wolle man die Richtung abstimmen. Das Vorstandsteam bilden außerdem Kassier Christian Hörauf, Schriftführerin Traudel Schäfer sowie die Beisitzer Alexander Schmitt, Thomas Trapp, Jürgen Hartmann, Sven Ruster und Peter Reich. pj

