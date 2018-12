„Ich war nie der Dribbelkönig, liebte aber Doppelpässe“

Reisen, sonntägliche Wanderausflüge und Motorradfahren: Darauf freut sich Rainer Elias, wenn er als Steinmetz und Bildhauer ins Wochenende geht oder Urlaub macht. Nach 22 Jahren als Trainer der Ersten Mannschaft des Fußball-Vereins (FV) 03 Ladenburg, was auch im Amateursport eine ungewöhnlich lange Zeitspanne ist, gibt es nämlich neue Prioritäten in seinem Leben: „Ich will mehr mit meiner Frau Sibille machen, die lange extrem zurückstecken musste“, sagt Elias. Das Kapitel Fußball hat er im Alter von sechs Jahren aufgeschlagen und mit der Saison 2017/2018 abgeschlossen.

Die Natur lockt

Jahrzehntelang verbrachte der seit kurzem 60-Jährige als Spieler und Coach unzählige Sonntage auf dem Fußballplatz. Er richtete selbst Urlaube nach Spielplänen aus. Jetzt, wo die drei Kinder Dominic, Fabien und Michelle längst erwachsen sind, soll in den letzten Berufsjahren anderes stärker im Vordergrund stehen. Die Natur lockt. Gerne erinnert sich Elias da an frühere Wochenenden mit der kompletten Familie im Bayerischen Wald. Dorthin zog ihn das Tauziehen, das Elias „mit großem Spaß“ beim Athletik-Sport-Verein (ASV) Ladenburg betrieb. Während er dem Sohn das Fußball-Gen mitgab, erbte das Talent am Tau seine Tochter Fabien, die in dieser Disziplin sogar Weltmeisterschaftsmedaillen gewann. Er selbst gehörte zum früheren ASV-Bundesligateam. „Aber immer nur in der fußballfreien Zeit“, betont Elias.

Hieß es für die Generation von Elias noch „Fußball ist unser Leben“, wie die deutsche Nationalmannschaft 1973 im Jahr vor ihrem zweiten WM-Sieg gesungen hatte, so lassen sich viele junge Spieler heute seiner Meinung nach von allem Möglichem ablenken: „Manche nehmen es ernst, aber manche verschleudern ihr Talent, das hat mich immer mehr gestört“, nennt Elias einen weiteren Grund, warum er nach reiflicher Überlegung nicht länger Trainer sein wollte. Obwohl er mit Unterstützung von Thomas Scherb, Werner Degen und Co-Trainer Andi Krajnc in Ladenburg viel erreicht hat. Bereits sein erstes Jahr als Spielertrainer 1996 krönten Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksliga. Zweimal kratzten „seine“ Nulldreier danach sogar an der Tür zur Landesliga.

Zum Kicken kam Elias bereits im ABC-Schützenalter. Nach dem Unterricht ging es mit dem älteren Bruder Hansjürgen auf den Feudenheimer Messplatz. Vater Hans trainierte seine Jungs beim ASV Feudenheim. Den Fußballverein erlebte Elias als erweiterte Familie. „Der Vater hat mich geprägt“ sagt er. Weil es selten Lob gab, wollte der Junge „immer besser werden“. In der B-Jugendklasse kamen die ersten Angebote, auch von den Spitzenclubs Waldhof und VfR Mannheim, doch Elias lehnte alle ab.

„Ich habe damals Wert gelegt auf die bestehende Kameradschaft“, erklärt der Anhänger von 1860 München. Spieler wie Torwart Petar „Radi“ Radenkovic, der 1966 mit den Münchner Löwen Deutscher Meister wurde, gehörten zu den Idolen des Jungen. Bayern München habe er dagegen „noch nie leiden können“. Deren legendärem Mittelstürmer Gerd Müller eiferte er später dennoch nach: „Ich war wie er nie der Dribbelkönig, liebte aber Doppelpasskombinationen, war beweglich und kopfballstark“, sagt Elias. Bald galt er als einer der besten Torjäger dieser Region.

Stolze Torbilanzen

„Er war ein überragender Stürmer, der sicher auch mindestens in der 2. Bundesliga hätte spielen können“, erinnert sich FV-Chef Thomas Thieme an stolze Torbilanzen. Eines der sportlichen Glanzlichter in der Karriere von Elias, der auch bei Schwetzingen und Plankstadt kickte, war 1983 ein Freundschaftsspiel gegen Aberdeen, den damaligen Europapokalsieger aus Schottland.

„Das war noch eine ganz andere Zeit, auch im Profifußball“, findet Elias: „Mittlerweile ist es erschreckend, wie sich alles nur noch um die Kohle dreht, und deshalb schaue ich mir nicht mehr gerne Fußballspiele an“, sagt er. Der Kommerz stehe zu stark im Vordergrund. „Und das tut mir weh“, sagt Elias, „weil für mich der Fußball eine Herzensangelegenheit war.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018