„Ich wollte auch mal in einer kleineren Kommune arbeiten“

Am Montag hat Nicole Hoffmann ihre Stelle als persönliche Referentin von Bürgermeister Stefan schmutz im Ladenburger Rathaus angetreten. Verständlich, dass jetzt viel auf sie einstürmt: „Ich muss mir erst noch einen Überblick verschaffen.“ Doch komplettes Neuland betritt die 41-Jährige nicht, denn sie hat mehr als sieben Jahre bei der Stadt Mannheim in ähnlichen Aufgabenbereichen gearbeitet.

Nicole Hoffmann wird in der Ladenburger Verwaltung die Geschäftsstelle Gemeinderat leiten, in Kooperation mit den Fachkollegen der Verwaltung die Tagesordnungen von Sitzungen vorbereiten, öffentliche Punkte auf die Homepage stellen und bei den Sitzungen Protokoll führen. „Das wird wohl den Hauptteil meiner Arbeit ausmachen“, meint die Referentin. Zu ihren weiteren Aufgaben zählt auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anfragen beantworten, Presseinformationen herausgeben und sicherlich einiges mehr, das sie noch nicht kennt. Ihr dritter Schwerpunkt: die Bürgerbeteiligung. Auch hier weiß sie noch keine Details, aber sie sieht darin eine bedeutende Aufgabe: „In den kommenden Jahren stehen in Ladenburg große Veränderungen an, in die die Bürger einbezogen werden sollen.“ All das erfolgt natürlich in enger Absprache mit dem Bürgermeister.

Reden für Oberbürgermeister

Die Aufgaben kennt sie bereits aus ihrer Arbeit in Mannheim. In der dortigen Verwaltung war Nicole Hoffmann zweieinhalb Jahre beim Fachbereich Sport und Freizeit tätig und schrieb zu diesen Themen unter anderem Reden und Grußworte für den Oberbürgermeister und die Bürgermeister. Zudem arbeitete sie als stellvertretende Pressesprecherin im Dezernat IV (Bauen, Planen, Verkehr und Sport): „Von daher bringe ich auch Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit.“

Eine weitere Station: die Geschäftsstelle „Kulturelle Stadtentwicklung“. Nicole Hoffmann befasste sich mit großen Stadtentwicklungsprojekten wie der Bundesgartenschau 2023 und der Entwicklung der ehemaligen Militärflächen und hat zum Beispiel die Bürgerbeteiligung für die Entwicklung der Franklin-Kaserne organisiert: „Ich bringe also Erfahrungen in dem Bereich mit.“

Auch Stefan Schmutz hat bis zu seiner Wahl als Bürgermeister bei der Stadt Mannheim gearbeitet. Kennengelernt haben sich die beiden allerdings nicht, erklärt Nicole Hoffmann: „Wir waren in verschiedenen Abteilungen.“

Die Tätigkeitsfelder in Mannheim klingen interessant. Weshalb dann der Wechsel nach Ladenburg? „Ich fand es reizvoll, auch mal in einer kleineren Kommune zu arbeiten“, antwortet Nicole Hoffmann. Deshalb hat sie sich auf die Stellenanzeige beworben.

Momentan lebt Nicole Hoffmann in Schwetzingen. Einen Umzug nach Ladenburg könnte sie sich gut vorstellen, wären da nicht die allzu bekannten Hemmnisse: „Ich habe schon im Vorfeld nach einer Wohnung in Ladenburg gesucht. Aber die Wohnsituation hier ist sehr angespannt.“ Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ein Wermutstropfen, der aber das Gesamtbild nicht trüben kann, meint die neue Referentin des Bürgermeisters: „Ich freue mich auf mein neues Aufgabengebiet, das sehr vielfältig ist. Es ist genau das, was ich wollte.“

