„Ihr macht das großartig“

Es war vielleicht das knappste Finale in der 14-jährigen Geschichte von „Drachen im Fluss“: Den zunächst führenden „Essity Dragons“ fehlten auf dem letzten Stück der 250 Meter langen Strecke im Finale der Open-Klasse weniger als fünf Zentimeter zum Sieg. Denn nach einer letzten Kraft- und Willensanstrengung hatten die Ladenburger Ringer unter dem neuen Namen „Lounge im Weinkontor“ mit einer Zeit von 58,46 Sekunden doch noch die Bugspitze vor dem Boot der Firmenmannschaft, wie die Videoanalyse zeigte.

Es war der siebte Sieg für die ASV-Athleten (vormals „Fody´s Ringerteam), und der vierte in Folge. „Wir lieben diesen Drachen, und so ein tolles Team gibt es nie wieder“, jubelte Manager Willy Koch („Lounge im Weinkontor“, Edenkoben), als er jene Trophäe mit entgegennahm. Der zweite Platz war für „Käpt´n“ Daniel Falkenstein bei der neunten Teilnahme seines Essity-Teams kein Grund Trübsal zu blasen: „Das ist ein Super-Event, und ihr macht das einfach großartig“, rief er den Machern vom Fußball-Verein (FV) 03 und dessen Drachenbootsparte zu. Dritter: die River-Ducks um Andreas Töpfl.

Lob vom Bürgermeister

„Unsere neue Abteilungsleiterin Tanja Gebler und Agnes Matulla haben die Feuertaufe mit Bravur bestanden“, sagte FV-Chef Thomas Thieme. Sein Dank galt auch dem städtischen Bauhof und der Polizei. Thieme möchte die Gesamtverantwortung für „Drachen im Fluss“ ab 2020 möglichst in die Hände der „Drachen“ legen, wie er bereits angekündigt hatte. Er werde im Hintergrund weiterhin zur Verfügung stehen. Die Zukunft der Regatta sei jedenfalls gesichert. Wegen der Fußball-EM findet die 16. Auflage am 25. und 26. Juli 2020 statt, wie Tanja Gebler ankündigte.

„Dieses fantastische Wochenende war Werbung für den Drachenbootsport, und die Stadt ist stolz auf solch ein Großevent“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz. Er dankte den Teilnehmern aus 54 Teams und allen ehrenamtlich Mitwirkenden: „Sie haben einen tollen Job gemacht.“ Stellvertretend wurden zuvor Ullrich Herre und Dietmar Schuff geehrt. „Es war sagenhaft bei Euch“, erklärte der Rennsprecher Stefan Lubowitzki aus Kirchzarten, dass er sich wohlgefühlt habe. Der erfahrene Eventjockey hatte die Veranstaltung erstmals moderiert und dafür viel Lob gehört.

Mit einer starken Zeit von wenig mehr als einer Minute paddelten sich die Cube-Dragons erstmals in ihrer Teamgeschichte auf Platz eins in der Mix-Klasse. „Das ist richtig geil, denn das hätten wir nicht gedacht, obwohl wir letztes Jahr nur knapp Zweiter wurden“, sagte Kapitänin Michelle Elias. Ihr Team verwies die „CBG-Legends“ um Lukas Finckh auf Platz zwei vor Leonie Kühnles „68 Bikini Bottom“. Riesenjubel bei den „Ghost-Jumpers“: Das von Massimo Steri betreute Roperskipper-Paddelteam um Vivi Wagner feierte mit einer Zeit von 1:06,47 Minuten bei der fünften Teilnahme den fünften Sieg in der Frauenklasse vor „Flotte Bienen Heddesheim“ und „Hippie Girls“.

Rennleiter Christian Gebler: „Es ist nahezu alles reibungslos gelaufen.“ Abteilungssprecher Ecki Mayer freute sich über „viele Zuschauer auch am Finaltag“ und darüber, dass das SWR-Fernsehen am Freitag, 2. August, um 20.15 Uhr bei „Expedition in die Heimat“ Eindrücke vom 15. „Drachen im Fluss“ zeigen wird.

