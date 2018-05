Anzeige

Ein Paar schiebt seine Räder über den Ladenburger Marktlatz. Im Hintergrund: Fachwerk und bunte Schirme der Wochenmarkthändler. Auch wenn hier gerade nicht kräftig in die Pedale getreten wird: Mit diesem gelungenen Motiv wirbt eine Broschüre des Rhein-Neckar-Kreises für die neuntägige Aktion „Stadtradeln“. Zu dieser bundesweiten Kampagne lädt das „Klima-Bündnis“ als das größte europäische Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz verschrieben hat, seit 2008 ein. Ziel: Noch viel mehr Leute sollen auf das umweltfreundliche Fahrrad umsteigen. Dieses Jahr macht Ladenburg erstmals mit.

„Ich freue mich, dass der Rhein-Neckar-Kreis gemeinsam mit 23 Kommunen in die Pedale tritt und an der deutschlandweiten Aktion teilnimmt“, schreibt Landrat Stefan Dallinger in jenem regionalen Aktionsheft mit Ladenburg auf dem Titelbild zum Wettbewerb. „Ich möchte Ladenburg als Fahrradstadt der kurzen Wege in den Mittelpunkt rücken und würde mich freuen, wenn sich möglichst viele Bürger und Berufspendler an der Aktion beteiligen, damit wir im Wettbewerb der Gemeinden gut abschneiden“, sagte der Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz gestern Mittag beim Pressetermin an der Bury-Skulptur oberhalb des Schiffsanlegers. Dort traf er sich für ein Foto mit weiteren Vertretern eines mindestens 13-köpfigen Rathaus-Teams um dessen Käpt’n Uli Höflein und einigen Stadträten, die als fraktionsübergreifende Mannschaft ebenso teilnehmen wollen.

Stadtradeln 2018 Bei der 11. Auflage der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ geht es ab Samstag, 9. Juni, 21 Tage lang um die Förderung des Radverkehrs. Das Klima-Bündnis und der Rhein-Neckar-Kreis suchen die „fahrrad-aktivste Kommune“. Geradelte Kilometer können im Internet, auf der Radkilometer-Tabelle im Flugblatt oder per Smartphone-Anwendung (App) eingetragen werden. pj

Es gehe auch um den Spaß am Fahrradfahren sowie tolle Preise, so Schmutz, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Aus dem Verbreitungsgebiet dieser „MM“-Ausgabe sind neben der Römerstadt auch Hirschberg und Wilhelmsfeld dabei. Insgesamt sind es bislang 23 von 54 Städten und Gemeinden im Kreisgebiet, die mit dem Stadtradeln dafür eintreten, dass angesichts der zu befürchtenden Folgen des Klimawandels künftig mehr Verkehrsteilnehmer umweltfreundlicher unterwegs sind. Doch auch wenn die eigene Kommune (noch) nicht mitmachen sollte, ist die Teilnahme möglich – nämlich im offenen Team des Rhein-Neckar-Kreises.