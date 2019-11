Impro-Kampf um „Klumpen“

Improvisationstheater (Impro) satt und vom Feinsten gibt es am Samstag, 30. November, um 19.30 Uhr in der Ladenburger Pflastermühle (Wallstadter Straße 36-38). Impro-Gäste aus ganz Deutschland werden nämlich zur 13. Fight-Night (Kampfnacht) erwartet. Erneut geht es um den Wanderpokal „Goldener Klumpen“ als Siegertrophäe. In mehreren Runden stellen sich jeweils neu gemischte Teams den Herausforderungen der Moderation.

Das Publikum und die Fachjury der gastgebenden Truppe von „Stehgreif und Guck“ bewerten die stets spontan gespielten Szenen. Eintritt kostet zehn Euro (ermäßigt: sieben Euro). Karten per E-Mail an: kontakt@stehgreifundguck.de. pj

