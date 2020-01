In den Kirchenbänken sitzen orangefarbene Wesen

Gleich zweimal tritt der Kunstverein Ladenburg zu Beginn des Jahres 2020 auf: Unter dem Titel „SAVE“ zeigt er in der evangelischen Stadtkirche die gleichnamige Installation der Heidelberger Künstlerin Anna Debora Zimmermann. Einen Einblick in die Vielseitigkeit ihres Schaffens bekommt man im KunstFenster des Kunstvereins, Hauptstraße 77.

Die Eröffnung in der evangelischen Stadtkirche war eingebettet in den Gottesdienst, gestaltet von den Kirchengemeinderäten, die im Verlauf des Vormittags verabschiedet wurden. Den Besuchern bot sich ein ungewohntes Bild: Zwischen ihnen sitzen orangefarbene Wesen, die beim näheren Hinschauen gar keine Personen sind, sondern Rettungswesten.

Diese Westen wurden von der Künstlerin so gestaltet, dass sie mit aufgestellten Kragen und geformten Körpern als Gruppe angeordnet aufrecht in den Bänken sitzen. Ein Kurzinterview durch Kirchengemeinderat Reinhold Christmann mit der Künstlerin zur Idee klärt über den Sinn der Installation auf.

„Save Our Souls“

Die Rettungswesten erinnern an die überfüllten Flüchtlingsboote und das Elend der Geflüchteten. Dieser Eindruck ist natürlich von der Künstlerin beabsichtigt und war auch Ausgangspunkt ihrer Arbeit an „SAVE“. Andererseits verweist die Wahl eines Kirchenraums für die Installation darüber hinaus. „Rette uns aus der Gefahr, bewahre uns vor dem Untergang, der Verzweiflung“, genauso wie „Save Our Souls“, all das kann und darf assoziiert werden bei dieser eindrucksvollen Arbeit, die bereits im Rahmen der Radiale 2018 in der Kapelle des Neckarhausener Schlosses zu sehen war.

Wiebke Hünermann-Neuert beschränkte sich bei ihrer Begrüßung bewusst auf den Dank dafür, dass die Kirchengemeinde bereit war, die Installation in der Kirche zu zeigen. Sie drückte ihre Freude darüber aus, dass nach einem Dreivierteljahr Vorbereitung die Ausstellung endlich stattfinden kann. Der Weg zur Bildenden Kunst führte Anna Debora Zimmermann nach dem Studium der Archäologie, Ethnologie und Religionswissenschaften in Heidelberg und Berlin, vielen Reisen und Fortbildung in Tanz in USA zum Diplom an der Freien Kunstakademie Mannheim.

Die Laudatio im KunstFenster hielt der langjährige Leiter des Heidelberger Kunstvereins, Hans Gercke. Er verweist auf die Unterschiedlichkeit der ausgestellten Werke, sieht aber in der Verwendung des Hauptmaterials Metall ein Merkmal, das (fast) alles verbindet wie auch in der „gekonnten Form“. Die Künstlerin schaffe „einen magisch begriffenen Grenzraum voller wissenschaftlicher Querverweise und poetischer Anknüpfungspunkte“.

Sieben Werke aus der Serie „Genesis“ knüpfen an die biblischen Assoziationen von „SAVE“an. Auf Stahl hat die Künstlerin mit Materialien wie Salz, Säure, Farbe und Blattgold die Schöpfungstage abstrakt – assoziativ gestaltet, wobei die siebte Tafel kein „Es war sehr gut“ darstellt, sondern ein „Es geht weiter“zeigt. Andere Beispiele: in Metall geritzte Bilder mit organischen Formen. Hier wird „die klassische Radiertechnik quasi gegen den Strich gebürstet“, erläutert Gercke.

Die reizvollen Kupferformen vor dem Fenster ähneln antiken Helmen (aus dem Werk „feld“), die unbeschadete Relikte von Krieg und Zerstörung sind. Die Objektkästen wiederum nehmen das Motiv des Eingesperrtseins und der Flucht wieder auf, „Zeichnung, Schrift und Metall(barken) werden zueinander in Beziehung gesetzt“, so der Laudator. Und schließlich steht in der Mitte des Raumes „diese rätselhafte wie gerade deshalb faszinierende Figur“(Gercke), deren festliches Kleid aus Teebeuteln mehrfarbig gestaltet ist und an ein Denkmal aus vergangener Zeit erinnert. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020