Heukemes führt die Ehrengäste durch die neu gestalteten Räume des ehemaligen Bischofshofs. „MM“-Mitarbeiter Paul Belener schreibt: „Angefangen von den Kostbarkeiten, dem Mithras-Relief, dem Abguss des ’Homo Heidelbergensis’, den Funden von den Neckarsueben, der Jungsteinzeit, der Bronzezeit mit Waffen, Gerät, Schmuck, bis zu den gerade in jüngster Zeit zutage getretenen Zeugnissen der Ladenburger Blüte zur Römerzeit, ist alles chronologisch zur Schau gestellt.“ Aber auch Funde aus früheren und späteren Zeiten. So geht es in einer Stunde durch fünf Jahrtausende.

Heukemes, der im Bischofshof wohnt, wird das neue Museum betreuen. Zuvor waren die Sammlungen im Renaissancehaus in der Kirchenstraße untergebracht, der späteren Gaststätte „Sackpfeife“. Über zwei Jahre dauern die Umbauarbeiten. Trotzdem wird es knapp, wie Belener in einem Vorbericht zur Eröffnung schreibt: „Im Bischofshof geben sich die Handwerker die Türklinke in die Hand. Im großen mittelalterlichen Bau summt’s wie in einem Bienenkorb. Fieberhaft wird für die Fertigstellung des neuen Lobdengau-Museums gearbeitet.“

Essen in der „Sackpfeife“

Doch zurück zum Einweihungstag. Nach der Eröffnungszeremonie und dem Gang durchs Museum geht es endlich zum Essen. Und welche Räumlichkeiten wären dazu thematisch besser geeignet gewesen als die des ehemaligen Museums, in der „Sackpfeife“ bei Gustl Faller? Glaubt man Paul Belener, hat es geschmeckt: „Sogar den alten Sueben wäre das Wasser im Munde zusammengelaufen.“

Wie steht das Museum 50 Jahre später da? „Die Bedeutung geht heute weit über ein Heimatmuseum hinaus“, erklärt Rainer Beedgen, Vorsitzender der Stiftung Lobdengau-Museum, die vom Heimatbund zur Unterstützung des Museums gegründet wurde. Er spielt damit nicht nur auf die hohe Qualität der Exponate an, sondern unter anderem auch auf die professionelle Betreuung durch Experten.

Museumsleiter Andreas Hensen möchte neben der hochwertigen römischen Abteilung auch andere Schwerpunkte setzen, so die Herrschaft der Bischöfe von Worms. Und die Zahl von 6000 Besuchern im Jahr hält er für durchaus steigerungsfähig.

