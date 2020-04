In Gartenhütten eingebrochen

In mehrere Hütten ist in der Kleingartenanlage in Ladenburg am Heddesheimer Weg eingebrochen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geschah die Tat bereits am Donnerstag (16. April) gegen 2 Uhr. Durch einen Zeugen wurden verdächtige Geräusche und der Schein von Taschenlampen bemerkt. Beim Eintreffen einer Polizeistreife war bereits eine große Menge an Gartenmobiliar an einem Zaun bereitgestellt worden. Des Weiteren wurden zwei Mercedes Sprinter festgestellt, die offenbar zum Abtransport dienen sollten.

Der oder die Täter wurden offenbar bei ihrer Tat gestört und hatten sich schon aus dem Staub gemacht. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt und auf ein Polizeigelände gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Ladenburg übernommen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020