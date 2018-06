In ihrem Paradies fühlt sie sich nie alleingelassen

Anzeige

Der Garten von Ursel Geßler ist ein Paradies im Verborgenen. Ganz am Ende der Aufeldstraße in Ladenburg grünt, blüht, duftet und zwitschert es, dass einem das Herz aufgeht. Doch ist es von draußen allenfalls zu erahnen, wie weit sich das einst im Nebenerwerb landwirtschaftlich genutzte Grundstück hinter dem Wohnhaus erstreckt. Und was es an Schätzen zu bieten hat. Schön, dass es den „Tag der offenen Gartentür“ gibt. Alle zwei Jahre, immer im Wechsel mit der „Gartenlust bei Huben“, ist das Mitglied des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins dabei. Dessen Landesverband lädt am Sonntag, 24. Juni, in ganz Baden-Württemberg zur 15. Auflage der beliebten Aktion ein.

Überall Skulpturen

Bereits die frühere Einfahrt steht voller Pflanzen. Inmitten von pinkfarbenen Petunien-Blüten mit weißen Tupfen – es handelt sich um „Baby Doll“, die Beet- und Balkonblume des Jahres 2018: das Gesicht einer geheimnisvollen Schönheit, von Ursula Geßler eigenhändig getöpfert. Auch im eigentlichen Garten zeugen von der zweiten großen Leidenschaft der freundlichen Gastgeberin. Geschickt setzt sie mit diesen Tonfiguren viele originelle Akzente, die ebenso entdeckt werden wollen wie mehrere Sitzplätze, die allesamt Namen tragen. Große Obstbäume bieten Schatten und geben dem Gelände Struktur. Dazwischen ist genügend Platz für raumgliedernde Themenbereiche, die alles bieten, was das Herz des Gartenliebhabers höher schlagen lässt - von nützlichen Kräutern über Gemüsepflanzen bis hin zu wunderschön blühenden Stauden und Rosen.

„Das muss Atmosphäre haben, damit ich mich wohlfühle und die Leute gerne kommen“, sagt Geßler. Ihr Konzept geht auf: Regelmäßig empfängt sie Besucher von weither. Erst kürzlich schwärmte eine Fachreisegruppe aus dem westfälischen Münster auf der Rückreise von einer Tour durch die herrlichsten Grünanlagen Italiens auf Facebook: „Auch in Deutschland gibt es wunderschöne Gärten.“ Immer wieder ergibt sich zutiefst Bewegendes. So fühlte sich eine Besucherin vom lockeren Umgang der Gastgeberin mit Lästigem wie Wildkräutern inspiriert, den eigenen Garten nach dem Tod ihres Mannes doch nicht aufzugeben. Ursel Geßler hat selbst ihren Mann Kurt vor einigen Jahren verloren. „Durch meinen Garten konnte ich auch die Trauer besser bewältigen“, sagt sie.