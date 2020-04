In Nordstadt geht es weiter

Die Freigabe des Baugebiets Nordstadt-Kurzgewann ist ein sehnsüchtig erwarteter Termin. Mehrmals gab es in den vergangenen Monaten Phasen des Stillstands bei der Erschließung; zuerst im Spätjahr 2019, zuletzt verzögerte sich der Baubeginn für das Nahwärmekraftwerk (wir haben berichtet). Weitere Verspätungen wegen der Corona-Krise blieben aus, und jetzt teilt die Stadt mit, dass die Erschließung abgeschlossen und das Areal mittlerweile für die Hochbauarbeiten freigegeben worden sei.

Die Bauherren würden wegen des Baubeginns „mit den Hufen scharren“, hatte der zuständige Ingenieur Torsten Hesch Ende März gegenüber dieser Redaktion erklärt: „Viele müssen wegen des Baukindergelds bis zum 31. Dezember eingezogen sein.“ Die ersten sechs, teilt die Stadt nun mit, hätten mit den Vorbereitungen oder der Umsetzung begonnen, weitere 33 Vorhaben seien beantragt „und werden 2020 voraussichtlich noch folgen.“

Wärmekraftwerk erst nach Ostern

Verlegt sind mittlerweile Telefon- und Stromleitungen, Wasser- und Abwasserrohre, außerdem die Leitungen für das Nahwärmenetz sowie die Straßenbeleuchtung. Im März, heißt es bei der Stadt weiter, sei das Nahwärmekraftwerk genehmigt worden. Der Betreiber, die Pfalzwerke, wolle nach Ostern beginnen. Ursprünglich war der Baubeginn für Februar angekündigt worden.

Was derzeit noch schleppend vorankommt, ist die Pflanzung von Straßenbäumen. Wegen der Corona-Krise fehle dem Gartenbauunternehmen ein Teil seiner Arbeitskräfte, so dass aktuell erst 40 von insgesamt 80 Bäumen an Ort und Stelle stehen, so die Stadt. Zurückgestellt worden seien auch die Arbeiten am „grünen Boulevard“ in dem Baugebiet. Die Haupterschließungsstraßen Langgewann und Neugraben seien fertig, gibt die Verwaltung weiter bekannt: „Bis auf zurückgestellte Restarbeiten.“

Viele Anwohner dürfte indes die nächste Mitteilung der Stadt freuen: „Das bestehende Abwasserhebewerk in der Weinheimer Straße wurde erweitert und mit einem Abluftfilter versehen, um die Geruchsbelästigung zu minimieren.“

