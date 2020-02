In Rolle von UN-Botschaftern geschlüpft

Bei einer internationalen Veranstaltung in Den Haag haben zehn Schüler des Ladenburger Carl-Benz-Gymnasiums (CBG) zusammen mit Geschwister-Scholl-Gymnasiasten aus Mannheim das afrikanische Land Kenia vertreten. Das einwöchige Planspiel, an dem die Jugendlichen im World Forum teilnahmen, simuliert eine Tagung von Fachleuten und Diplomaten der Vereinten Nationen und heißt THIMUN, was in der

...