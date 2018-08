In vier Wochen soll Tiefgarage ihre erste Decke bekommen

Hoch aufragende Kräne, Bagger in Aktion und fleißige Handwerker mit Bauhelmen: Für Mika Schöner gibt es zurzeit kaum etwas Schöneres als die Baustelle des künftigen Ladenburger Stadtquartiers Martinshöfe. Wie seine Großmutter beim Spaziergang berichtet, müsse sie mehrmals wöchentlich am Zaun Halt machen, damit sich der Junge sattsehen könne. Im kommenden Oktober wird er zwei. Wenn Mika im Herbst 2019 seinen dritten Geburtstag feiert, will Verena Sommerfeld vom Mannheimer Regionalbüro des Immobilienentwicklers bpd möglichst schon die ersten Wohnungen übergeben.

„Mit dem Projekt sind wir sehr zufrieden: Wir verzeichnen einen guten Abverkauf und weiterhin hohe Nachfrage“, sagt die Bauingenieurin am Freitag vor Ort in einer ersten Zwischenbilanz knapp ein halbes Jahr nach dem ersten Spatenstich am 19. März (wir berichteten). Von den 146 geplanten Wohneinheiten habe man 91 bereits verkauft. „In diesem Moment werden zwei weitere beurkundet“, freut sich Sommerfeld. Zu haben seien noch Zwei- und Dreizimmerwohnungen im Bereich der 32 betreuten Seniorenwohnungen an der Schwarzkreuzstraße, einige größere Dreizimmerwohnungen um die 100 Quadratmeter sowie zwei geräumige Vierzimmerwohnungen.

170 Autos unter der Erde

„Noch nicht genug beworben“, so formuliert es Sommerfeld, habe man sechs Gewerbeflächen im Parterre und im ersten Obergeschoss an der Wallstadter Straße. Diese stünden zum Verkauf, könnten aber auch langfristig vermietet werden. Erste Gespräche liefen jetzt. Ein Teil der Freiflächen vor dem Gebäude verfüge über Sondernutzungsrecht, damit beispielsweise vor dem Geschäft Werbung möglich sei. Zurzeit entsteht zunächst die Tiefgarage, die einmal rund 170 Autos fassen soll.

„Bis in vier Wochen wird hier im nördlichen Bereich schon die Decke betoniert seien“, sagt Oberbauleiter Stefan Wellstein vom Generalunternehmer OBG Rhein-Neckar. Außerdem sind derzeit noch die Rohbauten der Technikräume und des Blockheizkraftwerks im nördlichen Teilbereich am Friedhof zu sehen. „Von dort aus werden die einzelnen Häuser dann mit Nahwärmeleitungen versorgt“, beschreibt Wellstein die künftige Funktion der Räume.

„Bis zum Winter muss die Tiefgarage komplett fertig sein, damit wir nach oben weiterbauen können“, so Wellstein. Der Oberbauleiter hofft auf einen milden Winter, denn bis Jahresende sollen die beiden ersten Häuser im nördlichen Bauabschnitt jeweils mindestens drei Etagen weiter nach oben gewachsen sein. Insgesamt misst der Kopfbau des siebenteiligen Ensembles neben dem Erdgeschoss sechs Obergeschosse und die anderen Gebäude überwiegend vier Obergeschosse. Lediglich an der Schwarzkreuzstraße wird ein Haus mit insgesamt sechs Etagen entstehen.

„Es läuft gut, wir sind sehr zufrieden.“ So lautet das bisherige Fazit von Benno Rösch als Geschäftsführer von OBG Rhein-Neckar. Wenn erst die Tiefgaragendecke fertig sei, „dann ist noch ein ganz anderer Drive in der Baumaßnahme“, freut sich Rösch auf die kommenden Schritte. Man versuche dabei auch künftig, „so viel wie möglich Druck von den Anwohnern zu nehmen“, aber bei einer so großen Baustelle gebe es zwangsläufig viel An- und Abfahrtsverkehr. Allein über 20 000 Kubikmeter Erde mussten bereits wegtransportiert werden.

„Das ging ohne Unfall und relativ reibungslos, auch wenn es die eine oder andere Beschwerde gab“, sagt Oberbauleiter Wellstein. Jedoch werde die Anzahl der Handwerker im Ausbau noch zunehmen. „Dass es dann mit der Parksituation im Umfeld nicht einfacher wird, ist kein Geheimnis“, sagt Wellstein und stellt fest: „Das ist ein spannendes Thema, das uns bis zum Ende der Baustelle begleiten wird.“

Doch zeigt sich Verena Sommerfeld als Leiterin des bpd-Regionalbüros „davon überzeugt, dass wir am Ende ein spannendes Projekt haben werden, das sich sehr gut in die Umgebung eingliedern, Wohnraum schaffen und viele Ladenburger freuen wird.“

Info: Infos im Internet: www.neubau-ladenburg.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018