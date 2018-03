In Vorfreude auf DM

Anzeige

„Richtige Hundler schreckt kein Wetter.“ Mit diesen Worten hat Brigitte Schuster wackere Mitglieder und Besucher am Tag der offenen Tür beim Verein der Hundefreunde (VdH) in Ladenburg gewürdigt. Vor allem die Helfer seien trotz Wintereinbruchs mit Schnee zuverlässig erschienen. Freilich brach man bei den Vorführungen auf dem Hundeplatz keine Zuschauerrekorde. „Aber für dieses Wetter sind doch noch genügend Leute gekommen“, zeigte sich Schuster, die als VdH-Trainerin die Hundesportart „Obedience“ (Gehorsam) präsentierte, einigermaßen zufrieden.

„Wir wollten den Gästen zeigen, was man mit dem Hund alles machen kann außer Gassigehen, und mit dem Angebot auch die Jugend ansprechen“, führte Schuster zum Aktionstag auf dem Hundeplatz in der Neckarstraße aus. Auf dem Programm standen außerdem Turnierhundesport für Anfänger und Fortgeschrittene sowie Übungen zur Basis-Arbeit mit dem vierbeinigen Partner. Nur das ursprünglich vorgesehene „Schnuppertraining mit dem eigenen Hund“ entfiel. Dagegen fand das abschließende Hunderennen wie geplant statt. „Nachdem wir unser traditionelles Dreikönigsrennen wegen Hochwasser im Januar abgesagt haben, muss das einfach sein“, erklärte Schuster. Zwar gingen nur fünf Teilnehmer „aus Spaß an der Freude“ auf Strecke, doch dafür wurde jeder Hund Erster. Zur Belohnung gab es für alle Vierbeiner ein Leckerli und für ihre zweibeinigen Halter einen Preis.

Jetzt warten alle auf den Frühling. Schon am Samstag, 7. April, findet ab 9 Uhr auf dem VdH-Platz ein Turnier mit „Combinations-Speed-Cup“ (CSC) statt, bei dem es auf dem Hindernisparcours um Tempo, Gehorsam, Sozialverträglichkeit der Hunde und um ihre so genannte Führigkeit geht. Höhepunkt des Jahres: Die Deutschen Meisterschaften im Turnierhundesport mit Teilnehmern aus allen Landesverbänden, die der VdH Ladenburg als bewährter Ausrichter solcher Großereignisse am Samstag und Sonntag, 13./14. Oktober, im Römerstadion erwartet. Der spannende Vierkampf, CSC und Geländeläufe stehen auf dem Programm unter dem Motto „Leichtathletik mit Hund“. pj