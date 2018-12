In Wohnung eingebrochen

Böses Ende einer Urlaubsreise: Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag machten sich Einbrecher in Ladenburg die Abwesenheit der Hauseigentümer zunutze. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte nach Angaben der Polizei von gestern eine offenstehende Balkontür und meldete dies der Polizei. Die Einbrecher kletterten offensichtlich unbemerkt an der Gebäuderückseite auf den Balkon und hebelten mit einem Werkzeug die dortige Balkontür auf. Im Obergeschoss des Einfamilienhauses in der Straße „Am Wasserbett“ durchsuchten und durchwühlten die Täter alle Räume und Schränke. Was alles gestohlen wurde, müssen die Bewohner nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub feststellen. Über das Ausmaß und den Wert der entwendeten Sachen kann bis dahin noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung vor Ort übernommen. Hinweise unter 0621/1 74 44 44. stk/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018