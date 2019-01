In Wohnung eingebrochen

In der Nacht auf Dienstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Erdgeschosswohnung im Stahlbühlring. Über die Balkontür gelangte der Unbekannte in die Wohnung und entwendete diverse Kleidungsstücke, Toilettenartikel und Porzellan im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend machte er sich wieder aus dem Staub. Der Einbruch muss sich in der Zeit von Montag, 19 Uhr bis Dienstag, 12 Uhr, ereignet haben. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich aufcirca 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen. pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.01.2019