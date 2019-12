Informatik wichtig für Grundbildung

Seit Beginn dieses Schuljahres gibt es ein neues Profilwahlfach am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) in Ladenburg. Es heißt Informatik, Mathematik und Physik, oder kurz IMP. Auf Einladung der Schule sprach der „MM“-Reporter sowohl mit Schülerinnen als auch mit Informatiklehrer Hannes Koderisch sowie Mathematik- und Physik-Lehrer Markus Berberich über die interdisziplinäre Fächerkombination, die angesichts des wachsenden Bedarfs an Fachkräften in diesem Bereich einem bildungspolitischen Schwerpunkt der Landesregierung entspringt.

„Spanisch liegt mir nicht so, und ich fand das Fach von den Themen her spannender als Naturwissenschaft und Technik, also NwT, was die andere Alternative gewesen wäre“, erklärt die 13-jährige Hanna aus Ilvesheim. Auch ihre gleichaltrige Klassenkameradin Amelie war bei der zweiten Profilwahl nur IMP in Frage gekommen: „Ich mag es am Computer zu arbeiten, und es macht mir Spaß zu programmieren“, sagt das ebenfalls in Ilvesheim wohnende Mädchen. Wie Hannah und alle CBG-Schüler hatte sie in der siebten Klasse bereits verpflichtend das Fach Informatik. Seit Mitte September beschäftigen sich die beiden mit weiteren IMP-Achtklässlern in dem neuen Hauptfach an zwei Tagen der Woche insgesamt vier Schulstunden lang intensiver und fachübergreifend mit der Materie.

„Das es diese Möglichkeit jetzt gibt, freut mich sehr, weil Informatik heute wichtiger Teil einer Grund- oder Allgemeinbildung ist“, sagt Fachlehrer Koderisch. Viele Themen, womit die Schüler heute in Kontakt träten, beträfen die Informatik, hätten aber oft ein Art Blackbox drumherum, die es zu lüften gelte. Ein Beispiel dafür nennt sein Kollege Berberich: „Von Glasfaserkabeln hat irgendwie jeder schon einmal gehört, aber was steckt da eigentlich physikalisch dahinter?“ Im Fach IMP werde die Informatik eingebettet: „In Informatik schaut man, welche Grundstrukturen hinter technischen Geräte liegen, und in Physik schaut man, wie zum Beispiel eine Bildübertragung funktioniert“, so Berberich.

Personal erwünscht

Wie theoretisch ist das Fach IMP ausgerichtet, oder geht es klar in Richtung Berufsorientierung? „Wir wollen hier keine Berufsvorbereitung machen“, sagt Berberich klipp und klar. So gebe es keine Schulung in Softwareprodukten. Ziel sei es vielmehr, Grundlagen zu schaffen, damit die Schüler beispielsweise im Umgang mit Handys richtige Entscheidungen treffen können. Koderisch nennt das Beispiel Hackerangriff: „Warum ist das verbrecherisch, wie man sich dagegen schützen und warum könnte im Prinzip jeder von uns verstehen, was da passiert?“

Anderes Beispiel: Jeder wisse, dass WhatsApp-Nachrichten verschlüsselt seien, aber was heiße das eigentlich und warum sei es gerade bei diesem Dienst fraglich, bis wohin die Verschlüsselung gehe? IMP sei „nicht einfach nur Spiele programmieren“, sondern hinterfrage auch gesellschaftlich Relevantes. „Insofern fände ich es gut, wenn unsere Schüler alle Spanisch und IMP hätten“, sagt Koderisch. In anderen Bundesländern gebe es auch mehr verpflichtenden Informatikunterricht. Berberich weist darauf hin, dass man am CBG in Klasse zehn über eine Arbeitsgemeinschaft noch in den Informatikzug einsteigen könne. Auf die Frage, was man sich im Hinblick auf die Bundesfördermittel durch den „Digitalpakt Schule“ wünsche, sagt Koderisch: „Dass uns der Schulträger Personal zur Verfügung stellt, das die Technik wartet, weil wir viele neue Geräte bekommen werden, wir Informatiklehrer aber lieber mehr Unterricht geben wollen.“ pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019