Initiative informiert

Wer sich für das Wohnen in der neuen Ladenburger Nordstadt interessiert, sollte sich den Mittwoch, 17. Juni, merken. Dann veranstaltet die Planungsgemeinschaft „Vielfalt in Ladenburg“ einen Informationsabend zum Thema Mehrgenerationen-Wohnen. Die Initiative will ein gemeinschaftliches Mehrgenerationen-Wohnprojekt verwirklichen. Etwa 50 bis 70 Wohnungen sowie Gemeinschaftsräume und ein Außenareal werden derzeit geplant. Für das neue Quartier soll gleichzeitig ein Nachbarschafts- und Begegnungszentrum entwickelt werden. Dafür sucht die Initiative noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Zugang über Internetseite

Aufgrund der aktuellen Lage wird die Veranstaltung über ein Videokonferenzsystem abgehalten. Der Abend gliedert sich in zwei Teile, die unabhängig voneinander besucht werden können: Um 18 Uhr beginnt eine allgemeine Vorstellung des Mehrgenerationen-Wohnprojektes für „Neu-Interessierte“. Wer ist die Planungsgemeinschaft? Welches Vorhaben verfolgt sie? Dieser erste Teil richtet sich insbesondere an Menschen, die sich zum ersten Mal informieren wollen. Die Zugangsdaten gibt es auf der Internetseite.

Um 20 Uhr findet direkt im Anschluss ein Intensiv-Infotermin statt. Hier bekommen bereits Informierte einen noch tieferen Einblick in das Projekt und können ihre Fragen stellen. Um Anmeldung zu diesem Termin wird gebeten, am besten per Mail an ag-oeffentlichkeit@vielfalt-ladenburg.de. red/tge

Info: Mehr Informationen unter https://bit.ly/2Ykkvvr

