Intensivkurs macht Kinder schwimmsicher

Schwimmsicherheit für alle Kinder: So lautet das Zauberwort. Dass es für 32 Drittklässler der Astrid-Lindgren-Grundschule (ALS) Ladenburg Wirklichkeit wird, darum kümmern sich Holger Amend und Robin Storch. Der Schwimmtrainer der Triathleten in der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) und der junge DLRG-Aktive zeigen, auf was es im Schwimmerbecken ankommt. An fünf Vormittagen jeweils von acht bis halb zwölf Uhr.

„Wir sind hochzufrieden mit dieser Kooperation, die sich die Stadt Ladenburg als Schulträger 700 Euro kosten lässt und uns obendrein Bahnen im Freibad bereitstellt“, sagte ALS-Rektor Andreas Zuschlag. In Zusammenarbeit mit der städtischen Integrationsbeauftragten Parul Schreier habe nur eine „knappe Handvoll“ absoluter Nichtschwimmer einen Vorkurs bei der Schwimmschule Carmen Sostmann absolvieren müsse. „Eines der Mädchen hatte am Montag noch solche Angst, doch heute traut sie sich mutiger ins Wasser“, freut sich Lehrerin Ulrike Stammnitz Fadani über rasche Fortschritte. „Die Temperaturen sind inzwischen auch angenehmer“, findet Christian Daecke-Wilk.

Im Lehrplan verankert

Der Vorsitzende des Elternbeirats hatte die Kooperation mit der LSV angeleiert, während Amend die DLRG mit ins Boot holte. Wie Daecke-Wilk und Stammnitz Fadani betreut an diesem Vormittag auch Lehrerin Daniela Trapp die Gruppe mit. Schwimmen ist laut Lehrplan im Sportunterricht der dritten Klassen verankert. An der ALS habe man sich für den Intensivkurs entschieden, führt Zuschlag aus. Danach könnten die Kinder schwimmen. Doch freilich mache erst weitere Übung den Meister. Wer wolle, dürfe am Ende der Woche noch das nächsthöhere Schwimmabzeichen ablegen. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019