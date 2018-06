Islamischer Verein feiert

Anzeige

Zu seinem Sommerfest lädt der Türkisch-Islamische Kulturverein am Samstag, 23. Juni, ab 12 Uhr und am Sonntag, 24. Juni, ab 13.30 Uhr auf die Festwiese ein. Ein Auszug aus dem Programm: Der Kinderflohmarkt beginnt am Samstag um 12 Uhr. Die Europameister in türkischer Folklore treten am Sonntag um 16 Uhr auf. Derwisch-Tänze werden Samstag und Sonntag jeweils um 17 Uhr gezeigt. An beiden Tagen präsentieren die Organisatoren türkische Livemusik. Viel wird den Kindern geboten: Zwei Clowns zeigen eine tolle Show (Samstag, 15 und 17.30 Uhr, Sonntag 15 und 17.30 Uhr). Auch eine Hüpfburg gibt es und etliches mehr. Für Speisen aus der türkischen Küche ist gesorgt. red