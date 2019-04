Ja-Wort vor 60 Jahren in Mannheim

Am heutigen Montag feiern Doris und Walter Hamm in Ladenburg Diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort in Mannheim. Dort sind beide aufgewachsen: sie in der Neckarstadt-West, er in der Innenstadt. 1957 lernen sie sich beim Betriebsfest der Hommelwerke kennen, der ehemaligen Fabrik für Präzisionswerkzeug in Käfertal. „Er hat mich zum Tanzen aufgefordert“, erzählt die gelernte Einzelhandelskauffrau.

Sie schätzt Herausforderungen, ist später im städtischen Klinikum Mannheim und beim Versorgungsamt in Heidelberg tätig. „Sie hat mir so gut gefallen“, sagt Feinmechaniker Hamm. Seine schöne Auserwählte ziert damals sogar das Titelblatt eines Firmenprospekts. Nach Feierabend geht das unternehmungslustige Pärchen gerne Rock´n´Roll tanzen. Das junge Ehepaar wohnt in der Mannheimer Neckarstadt. 1961 kommt Sohn Ralf zur Welt, heute ein erfolgreicher Unternehmer. Die Familie zieht in die Friedrich-Ebert-Straße und ins neue Gartenschau-Wohngebiet Herzogenried. Auch beruflich geht’s voran: LSV-Mitglied Hamm, der bis heute für das Sportabzeichen trainiert, arbeitet in der Qualitätskontrolle beim Benz. Zum Urlaub geht es ans Mittelmeer. Bei einem der ersten Altstadtfeste verlieben sie sich beim Feiern im früheren Lokal „Sackpfeife“ in die Römerstadt und kaufen dort eine Wohnung. Aus dem Kleingarten auf der Friesenheimer Insel wird vor 40 Jahren eine Parzelle am Weinheimer Weg. Heute würde sich Blumenfreundin Hamm eine bessere Bahnanbindung wünschen. Stolz sind die Hamms auf drei Enkel. Das Geheimnis ihrer langen Ehe? „Man muss kompromissbereit sein, auch mal ab- und zugeben.“ pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019