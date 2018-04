Jahrelang „tragende Säule“

Ladenburg, 01.02.2018, Am gestrigen Mittwochmorgen ist Monika Richter, die stelllvertretende Schulleiterin des Carl-Benz-Gymnasiums, nach längerer schwerer Krankheit gestorben. Auf dem Foto aus dem Juli 2107 sitzt sie bei der Verabschiedung von CBG-Direktor Günter Keller (r.) links neben ihm in der ersten Reihe. © Peter Jaschke

Am vergangenen Mittwoch wäre ihr letzter Arbeitstag am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) in Ladenburg vor dem Ruhestand gewesen. Doch am selben Morgen ist die stellvertretende Schulleiterin Monika Richter (Bild) nach längerer schwerer Krankheit gestorben. Die Schüler erhielten die traurige Nachricht durch ihre Fachlehrer. Gestern lag im Schulhaus ein Kondolenzbuch aus, das rege genutzt wurde. Viele

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1935 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.02.2018