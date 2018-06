James sucht seine Familie im Dschungel

Anzeige

„Wie viele Landwirte halten auch Dieter Hege in Ladenburg weiterhin die Witterung und das Management von raren Saisonkräften auf Trab. Das Maisfeldlabyrinth bedeutet willkommene Abwechslung. „Da ist viel Spaß dabei“, sagt Hege, verhehlt aber nicht, dass das Sommerprogramm auch als Magnet für den Hofladen und als „Zubrot“ dient. Und es trägt dazu bei, die begehrten Mitarbeiter länger zu beschäftigen und damit an den Betrieb zu binden. Eine Stammkraft ist Marian Targosz. Er hat den diesjährigen Irrgarten bereits in das große Feld mit den meterhohen Stauden gemulcht. Im Mittelpunkt thront der Turm mit Rutsche.

Diesmal soll es „einfach tierisch!“ werden. Nicht von ungefähr lehnt sich der Hegehof damit und auch inhaltlich an die aktuelle Ausstellung im Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen an: „Wir haben dieselbe Zielgruppe, nämlich Familien mit Kindern“, sagt Programmmacherin Annette Ehleben. Die Kooperation sei schon 2017 sehr gut gelaufen. Und auch dieses Jahr soll beim großen Kinderfest am Sonntag, 8. Juli, von elf bis 17 Uhr wieder der aus dem Fernsehen bekannte „Eiszeit-Mammutjäger“ Rudolf Walter zu Gast sein. Bereits bei der Eröffnung am kommenden Sonntag, 1. Juli, lautet das Motto in Neuzeilsheim zwischen Ladenburg und Heddesheim „Das Fantastische Mais-Dschungel-Labyrinth“.

„Das macht wirklich Freude“, sagt Ehleben gestern beim Pressetermin auf dem Hegehof. Erneut sei es gelungen, das ganze Abenteuer mit pädagogischem Anspruch zu verwirklichen. Die Geschichte zum Mitspielen: Zwischen Lianen-artigen Maispflanzen sucht der kleine James Tenrek, der jüngste Sohn einer igelähnlichen Tierfamilie, verzweifelt nach seinen Eltern und Geschwistern. Beim Durchstreifen des „Dschungels“ begegnet er verschiedenen, wunderbaren Tieren. Sind sie eine Bedrohung für ihn oder können sie ihm vielleicht bei der Suche helfen? Es gilt, sieben versteckte Stationen zu finden und die spannenden, bunten Rätsel zu lösen. Das Lösungswort bringt die Tenrek-Familie wieder zusammen. Bei der Endverlosung zum Abschiedsfest mit Haus- und Hof-Koch Bert Schreiber sowie der zünftigen bayrischen Kapelle „Die Heftrichter“ am Mittwoch, 3. Oktober, winken tolle Preise.