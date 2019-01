Jana Weber jetzt im Bundeskader

Die Ladenburger Karateka Jana Weber (11) hat die Aufnahmeprüfung in den Schülerkader der Deutschen Karate Nationalmannschaft (DKV) geschafft. Wie der Vorsitzende des Budoclub Rhein-Neckar (BCRN) Richard Seipp jetzt bekannt gab, zählt die Schülerin aus Ladenburg damit zu den zehn besten deutschen Kata-Athletinnen im Bereich Schüler. Unter den strengen Augen von Kata-Team Weltmeisterin Christine Heinrich setzte sich Jana bei der zweitägigen Kader Sichtung in Frankfurt erfolgreich gegen ihre Konkurrentinnen durch. Insgesamt waren Anfang Januar 20 Mädchen und 20 Jungs zur Sichtung des Deutschen Karateverbandes eingeladen worden, von denen jeweils die zehn Besten in den sogenannten Talent-Kader aufgenommen wurden.

Bereits die dritte Athletin

Die dreifache Baden-Württembergische Landesmeisterin hatte bei den Deutschen Meisterschaften 2018 die Bronzemedaille gewonnen und sich damit eine der begehrten Einladungen zur Kader-Sichtung erworben. Neben Talent sind Fleiß und harte Arbeit die wichtigsten Faktoren für Janas großartige Leistung. Die junge Karateka nutzt dabei die professionellen Ausbildungsstrukturen im BCRN und am Talentstützpunkt in Ladenburg. Hinzu kommen weitere Trainings im Bundes-Leistungszentrum in Frankfurt und bei externen Karate-Meistern.

Jana Weber ist nach Helen Höft und Mia Thome bereits die dritte Athletin aus der Ladenburger Talentschmiede, die den Weg in die Nationalmannschaft geschafft hat. Ein Erfolg, der beweist, wie zielgerichtet Kinder und Jugendliche der Metropolregion Rhein-Neckar hier für das Wettkampf-Karate ausgebildet und betreut werden. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019