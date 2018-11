Jeden Tag öffnet sich ein Türchen

Wieder mit dabei: der evangelische Posaunenchor. © jaschke

Der evangelische Kirchenchor eröffnet den „Lebendigen Adventskalender“ in Ladenburg am Samstag, 1. Dezember, um 19 Uhr auf dem Marktplatz. Das örtliche Organisationsteam, nämlich Petra Erl, Isabelle Benrath und Gertrud Junghans, hat diese ökumenische Initiative zu einer geschätzten Tradition entwickelt. „Tägliche Einladungen bieten an verschiedenen Orten unterschiedlichen Menschen Raum und Zeit zum Innehalten, zur Besinnung und zur Begegnung“, schreiben die drei Frauen.

Geschmückte Fenster oder Türen kündigen, mit einer Datumszahl versehen, vorher an, wann gerade dieser Ort im Dezember an der Reihe ist. Eine neu angeschaffte adventliche Liedersammlung erleichtert das gemeinsame Singen. Diese Hefte wandern zusammen mit der großen Laterne, dem Ladenburger Adventslicht, von einem Fenster zum nächsten. Neue Mitwirkende sind die Familien Kreissig, Ackermann und Schmitt sowie die Abiturienten des CBG.

Samstag, 1. Dezember, 19 Uhr: Evangelischer Kirchenchor Weihnachtsmarkt;

Sonntag, 2. Dezember, 16.30 Uhr: Posaunenchor Freie evangelische Gemeinde Wichernstraße 38;

Montag, 3. Dezember, 15.15 Uhr: Rosengarten, Friedrich-Ebert-Straße 13;

Dienstag, 4. Dezember, 17 Uhr: Pfiffikus, Glashaus im Waldpark;

Mittwoch, 5. Dezember, 12 Uhr: Dalberg-Grundschule, Lustgartenstraße 4;

Donnerstag, 6. Dezember, 17 Uhr: Stadtbibliothek, Hauptstraße 8;

Freitag, 7. Dezember, 18 Uhr: Katharina und Bernd Kreissig, Kurzgewannstraße 26;

Samstag, 8. Dezember, 14.45 Uhr: Konfirmanden, Evangelisches Gemeindehaus, Realschulstraße 7-9;

Sonntag, 9. Dezember, 15-18 Uhr: Familie Armani, Juz „Kiste“, Wallstadter Str. 36-38, 19 Uhr: Gesang und Meditation zum Advent, evangelische Kirche;

Montag, 10. Dezember, 10 Uhr: Astrid-Lindgren-Grundschule, Breslauer Straße 18;

Dienstag, 11. Dezember, 19 Uhr: Familie Ackermann, An der Hockenwiese 8;

Mittwoch 12. Dezember, 19 Uhr: Frauenchor Sängereinheit, Hauptstraße 1/Eingang Ratskeller;

Donnerstag, 13. Dezember, 18.30 Uhr: KfD-Frauen St. Gallus, Feuerleitergasse 12;

Freitag, 14. Dezember, 19 Uhr: Posaunenchor, Evangelische Kirche;

Samstag, 15. Dezember, 17 Uhr: CBG-Abiturienten, Schulhof;

Sonntag, 16. Dezember, 18 Uhr: Familie Dehnen/Konradi, Zwingertgasse 3/5;

Montag, 17. Dezember, 18.30 Uhr: Kolpingsfamilie am „Alljehäusel“, Heidelberger Straße;

Dienstag, 18. Dezember, 17 Uhr: Musikschule, Lustgartenstraße 2;

Mittwoch, 19. Dezember, 18 Uhr: Familie Schmitt, Vord. Rindweg 21a;

Donnerstag, 20. Dezember, 19 Uhr: Liederkranz, Kaiserkeller;

Freitag, 21. Dezember, 19 Uhr: Hausgemeinschaft Keller/Schieder/Frank, Neugasse 6;

Samstag, 22. Dezember, 15.30 Uhr: Haus am Waldpark Trajanstraße 70;

Sonntag, 23. Dezember, 17 Uhr: Kurrende-Blasen evangelischer Posaunenchor, Evangelische Kirche;

Montag, 24. Dezember, 15.30 Uhr: Familiengottesdienst, Evangelische Stadtkirche. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018