Jetzt anmelden zum Waldparklauf

Anzeige

Viele Leichtathleten und Jogger nutzen die Osterferien zur Vorbereitung auf den 28. Ladenburger Waldparklauf der Ladenburger Sportvereinigung (LSV). Der erste Startschuss im Römerstadion fällt am Samstag, 14. April, um 14 Uhr für die jüngsten Teilnehmer. Der Hauptlauf über 10 000 Meter beginnt um 15.15 Uhr. Die Anmeldung ist im Internet ab sofort möglich (http://leichtathletik.lsv-ladenburg.de oder www.br-timing.de).

Als Cheforganisator weist Günter Bläß darauf hin, dass an diesem Nachmittag Läufer die Heidelberger Straße queren und dabei Vorrang genießen. Von 14.40 Uhr bis 16.15 Uhr müssen Fahrzeuglenker in der Heidelberger Straße in Höhe des Bollwegs mit kurzen Wartezeiten rechnen. Halteverbote in diesem Bereich sind zu beachten. Die Anwohner des Bollwegs werden gebeten, diesen in der Zeit von 15.15 bis 16.15 Uhr nicht zu befahren. Parkmöglichkeiten für Teilnehmer und Besucher befinden sich auf dem Freibadparkplatz. pj

Info: Anmeldungen unter http://leichtathletik.lsv-ladenburg.de