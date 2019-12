Jim Kahr rockt bei Eröffnung

Die Eröffnung des großen Veranstaltungsraums in der ehemaligen „Pflastermühle“ ist Thema im Schaukasten am Domhof in der Ladenburger Hauptstraße 9. Das Fotoarchiv Historische Bilder von Ladenburg zeigt 40 Jahre alte Schwarzweiß-Aufnahmen des Fotografen Klaus Lange: Am 26. April 1979 wurde die „Pflastermühle“ des Jugendzentrums (Juz) „Kiste“ von Bürgermeister Reinhold Schulz, damaligen Stadträten, Mitgliedern des Juz-Trägervereins und Besuchern offiziell eröffnet.

Das erste Konzert bestritt am 6. Mai 1979 die „Jim Kahr Group“. Auch der damals erst 27-jährige namensgebende Bluesgitarrist aus den USA, der erst 1976 in die Region umgezogen war, ist auf der Schwarzweißcollage zu sehen. Der Trägerverein der seit 1976 bestehenden „Kiste“ hatte sich um einen größeren Raum beworben, weil die Veranstaltungen immer besser besucht wurden.

Am 2. August 1978 erhielt man die Zusage für die heutige Halle und die ersten Umbauarbeiten begannen. Mitglieder des Trägervereins, Besucher der „Kiste“ und Ladenburger Handwerker arbeiteten gemeinsam an der Fertigstellung. pj

