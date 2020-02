Jobbörse 2021 im Domhof geplant

Kaum hat sich der bisherige Arbeitskreis „B3 – Bildung, Beratung, Berufsfindung“ zum gemeinnützigen Verein gleichen Namens gemausert (wir berichteten), sprudeln Spenden und neue Ideen: Mit 500 Euro unterstützt die Volksbank Kurzpfalz das B3-Team um Ulrike Karg. Und die Vorsitzende kündigte für Frühjahr 2021 eine Jobbörse im Domhof an, die unter dem Arbeitstitel „ABC-Projekt: Ausbildung, Beruf und Chancen“ zurzeit vorbereitet wird.

„Was dieser Verein leistet, ist eine super Sache“, sagt Huber auf Nachfrage des „MM“-Reporters. Zu den Aufgaben von B3 zählen beispielsweise schul- und ausbildungsunterstützende Projekte wie Bewerbungstrainings und Hausaufgabenbetreuung. Am B3-Planspiel „Read, steady, go!“, dass bereits mehr als zehnmal in Ladenburg und zweimal in Schriesheim stattgefunden hat, nimmt Hubers Geldinstitut neben weiteren Ausbildungsbetrieben regelmäßig teil, um Schüler auf Bewerbungsgespräche und Berufsinhalte vorzubereiten.

„Dass es so etwas gibt, hätte ich mir persönlich vor 20 Jahren auch schon gewünscht“, sagt Huber. Dass die B3-Aktiven mit der geplanten Jobbörse ab dem kommenden Jahr im Domhof noch einen weiteren hilfreichen Trittstein auf dem Weg zum richtigen Beruf hinzufügen, findet Huber ebenso löblich. Ob die aktuelle Spende für dieses Projekt oder einen Berufseignungstest verwendet wird, entscheidet sich noch, wie Ulrike Karg mitteilt. pj

