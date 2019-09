Jugend am Ratstisch Thema

Gegen die neue Sitzordnung am runden Ratstisch im Domhofsaal regt sich bei Hartmut Müller Protest: „Es ist rechtswidrig, dass Jugendgemeinderäte mit am Tisch sitzen“, sprach der Rathausmitarbeiter in seiner Rolle als Einwohner der Stadt in der für Bürgeranliegen vorgesehenen Fragerunde. Diesen Vorwurfzu Beginn der ersten Sitzung nach der Sommerpause wies Bürgermeister Stefan Schmutz jedoch umgehend zurück.

„Es ist nicht rechtswidrig“, betonte er. Schließlich seien die Rechte und Interessen der Jugend in der Gemeindeordnung „besonders verankert“. Hintergrund: Seit der Sitzung des Gemeinderats vom 24. Juli nehmen jeweils zwei Vertreter des Jugendgemeinderats am Ratstisch Platz und nicht länger an einem Extratisch.

Die Jugendlichen dürfen sich frei äußern, haben jedoch weiterhin kein Stimmrecht. Da sich der Ratstisch nicht vergrößern lasse, so hieß es damals in einer Pressemitteilung zu diesem Thema, werde stattdessen ein Teil der Verwaltung künftig an einem Extratisch sitzen.

Zeitnahe Umsetzung

Hartmut Müller vermisste das Thema jedoch auf der Tagesordnung am Mittwochabend. Dass durch jene Neuerung die Geschäftsordnung des Gemeinderats zu ändern sei, habe er, Müller, auf schriftliche Anfrage bei der Kommunalaufsicht erfahren. Über die Tagesordnung entscheide der Bürgermeister mit der Verwaltung, konterte der Bürgermeister. Und es habe Gründe, warum die Geschäftsordnung in dieser Sitzung noch nicht geändert werde. „Wir werden das zeitnah umsetzen“, kündigte Schmutz an. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019