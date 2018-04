Jugendliche drohen mit Schusswaffen

Ein Zeuge verständigte am Freitag die Polizei in Ladenburg, nachdem er beobachtet hatte, wie zwei Jugendliche einen weiteren Jugendlichen bedroht hatten. Zwei 16-Jährige drohten gegen 14.50 Uhr in der Schulstraße mit Schreckschusswaffen und einem Schlagring einem 17-Jährigen. Anschließend flüchteten sie in ein Anwesen in der Schulstraße. Das Anwesen wurde durch die Polizeikräfte umstellt. Die

...

Sie sehen 55% der insgesamt 731 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.02.2018