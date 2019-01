Jugendliche holen Christbäume ab

Am Samstag, 12. Januar, holt die evangelische Jugend Christbäume in der Stadt ab. Bäume, die komplett abgeschmückt sind, müssen bis 9 Uhr gut sichtbar an leicht zugänglichen Straßen stehen und mit Namen und Adresse des Besitzers versehen sein. Jugendliche der Kirchengemeinde, die sich ausweisen können, kassieren dann eine Spende für die Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde.

Wenn Bäume vergessen worden sind, kann dies von 14 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 06203-180963 gemeldet werden. Falls für einen abgeholten Baum nicht kassiert worden ist, können die Spenden auch später im evangelischen Pfarramt oder im Diakonenbüro (Realschulstraße 7) abgegeben werden. Bäume, die am Abend noch nicht abgeholt worden sind, können nicht mehr entsorgt werden. red

