Jugendvertreter haben einiges vor

Es war nach Ansicht vieler Beobachter der Vertreter des Jugendgemeinderats (JGR), der am Mittwochabend im Domhof die beste Rede zum Etat der Stadt gehalten hat: Fabian Steigerwald benötigte nach teilweise überlangen Beiträgen der Fraktionssprecher mit vielen Wiederholungen selbst kaum mehr als fünf Minuten am neuen Rednerpult und brachte trotzdem vieles auf den Punkt.

Der JGR-Sprecher erklärte sich zunächst solidarisch mit der schwedischen Jugendlichen Greta Thunberg. Deren weltweit berühmt gewordene Frage an die Vereinten Nationen („Warum für eine Zukunft lernen, wenn uns diese zerstört wird?“) bringt auch am heutigen Freitag wieder Schüler zum Demonstrieren für mehr Klimaschutz. Vor allem nannte Steigerwald die wichtigsten Vorhaben seines zwölfköpfigen Gremiums. So will der JGR vor den Kommunalwahlen am 26. Mai eine Podiumsdiskussion für Jugendliche organisieren. Viele 16-Jährige hätten nämlich erst wenig von ihrem Recht zur Mitbestimmung gehört. „Das wollen wir in Ladenburg ändern“, kündigte Steigerwald an.

Beim zuständigen Bundesministerium bewerbe sich der JGR um die Ausrichtung von Jugendpolitiktagen. Die geplante Pumptrack-Anlage gehe auf eine Initiative der Jugend zurück. Der JGR sei an den Planungen beteiligt und dankbar für jede Spende.

Ein wichtiger Punkt sei es, wieder einen Shuttlebus zur Eisbahn nach Heddesheim einzurichten. Außerdem wolle man die „Gemeinschaft der weiterführenden Schulen verbessern“: Es müsse erlaubt sein, die Höfe der jeweils anderen Schulen zu betreten, um „soziale Berührungspunkte“ zu schaffen. Der junge Mann hörte viel Applaus von allen Stadträten und Gästen. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019