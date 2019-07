Jule Walz neue Vorsitzende

Seine erste öffentliche Sitzung hat der amtierende Ladenburger Jugendgemeinderat (JGR) am Mittwoch erfolgreich hinter sich gebracht. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Neuwahl für das Amt der oder des Vorsitzenden, wie Pressesprecher Nicolas Battigge dem „MM“ mitteilt.

Nachdem Fabian Steigerwald verkündet hatte, das Amt aus privaten Gründen nicht länger ausüben zu können, wurde Jule Walz (kleines Bild) zu seiner Nachfolgerin ernannt. Ebenso einstimmig fiel der Beschluss, den Posten eines oder einer Umweltbeauftragten in der JGR-Satzung zu verankern.

Walz begründete dies damit, dass die Umwelt aktuell eine wichtige Rolle spiele. Sie kündigte an, zusammen mit der umweltfachlich beschlagenen Jugendgemeinderätin Leonie Neu Schulklassen zu besuchen und Aufklärung über Umweltschutz im privaten Umfeld zu betreiben. Als Pressesprecher und Leiter des Verkehrsressorts stellte Battigge zwei Projekte vor: So setze sich der Jugendgemeinderat aktuell für eine Wiedereinführung eines kostenlosen Shuttletransports zur Eisbahn Heddesheim ein. Außerdem wünsche sich die Jugend den Bau einer „Calisthenics“-Anlage, auf der Sportbegeisterte im Freien Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht betreiben können.

Die Freizeitbeauftragte Lena Struwe will ab dem kommenden Schuljahr 2019/20 einen Mittagstisch für Schüler in Ladenburger Restaurants anregen. Es seien bereits konkrete Gespräche mit zwei Lokalinhabern geführt worden. Das Angebot befinde in den Startlöchern.

Lob für WLAN-Spots

Leonie Neu lobte die kürzlich freigeschalteten und WLAN-Spots mit freiem Internetzugang überall in der Stadt, die aus EU-Geldern finanziert wurden. Deren Standorte habe der JGR „maßgeblich mitbestimmt“. Fabian Steigerwald berichtete zum Abschluss über die Berlinfahrt einiger JGR-Mitglieder, die auch eigene Eindrücke mitteilten. Unter den Gästen der Sitzung befanden sich Bürgermeister Stefan Schmutz und Stadträte. pj (Bild: Jaschke)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019