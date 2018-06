Julia und Nikolaus Kühn erfolgreich

Anzeige

Für die fleißigen Helfer des Pferdesportvereins Heidelberg-Ladenburg (PSV) heißt es noch bis Sonntag: „Im Arbeitstempo antraben!“ Scherz beiseite: Genauso lautet vor allem eine der Aufgaben, die rund 300 Dressurreiter je nach Schweregrad der Prüfung auf der Anlage im Kirchfeld zu absolvieren haben. Wie schon beim Springreiten am vergangenen Wochenende, so gibt es jedoch auch beim zweiten Teil des 2. Hans-Joachim-Braun-Gedächtnisturniers hinter den Kulissen viel ehrenamtliche Arbeit zu tun. Auf die Zuschauer wartet erstklassiger Rennsport.

Dafür stehen auch Julia und Nikolaus Kühn. Das Ehepaar zählt zu den 23 Lokalmatadoren aus den Reihen des gastgebenden Vereins. Schon an den beiden ersten Turniertagen gewannen sie Siegerschleifen. Während er im Stallteam mehr für den Jungpferdebereich zuständig ist, sitzt sie auch bei der anspruchsvollen Zwei-Sterne-S-Prüfung heute um 14.30 Uhr im Sattel.

Seit 2011 ein Paar

Die aus Mannheim stammende, 33-jährige Pferdewirtschaftsmeisterin hat ihre Ausbildung mit der Stensbeck-Plakette abgeschlossen und das Goldene Reitabzeichen mit über 30 Siegen in der S-Klasse erworben. Ihr Mann studierte Agraringenieurwesen an der Universität Hohenheim, bevor er über das Gestüt Tannenhof wieder in die Praxis kam.