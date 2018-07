Junge Artisten bilden vierstöckige Pyramide

Anzeige

„Pyramiden gibt’s nicht nur in Ägypten, sondern auch hier in Ladenburg“ „Wir bitten, dass sie nicht nur filmen, sondern auch klatschen, denn wir arbeiten sehr hart,“ wünscht sich Moderatorin Mareike Munack und gibt somit die Manege frei für die „Kugelläufer“. Am vergangenen Freitag versammeln sich Familie und Freunde in der Lobdengauhalle, um den Kindern der Astrid-Lindgren-Grundschule in Ladenburg zuzuschauen. 115 Kinder tobten sich eine Woche lang in dem Projekt „Zirkus Villakunterbunt“ aus und lernten die verschiedensten Dinge.

Die Moderatoren Maximilian Lauff, Theo Struve, Felix Everts und Mareike Munack begrüßen das Publikum und kündigen die sogenannten „Kugelläufer“ an. Der Name ist Programm – insgesamt sieben Kinder steigen waghalsig auf Gymnastikbälle und laufen auf der Stelle auf ihnen. Doch nicht allein stehend, sondern auch mit Fußbälle hin- und herwerfend, über Hula-Hoop-Reifen steigend, mit Tüchern winkend und Plakate hochhaltend begeistern die Artisten die Zuschauer. Sie sind „besser als Fußballer, denn sie laufen nicht nur einem Ball hinterher, sondern auf einem drauf“, kommentiert Felix Everts.

Ein fliegender Übergang erfolgt zu den „lustigen Clowns“. Ein Clown öffnet ein Paket, in dem ein Paket ist, in dem ein Paket ist etc. in dem sich ein Luftballon befindet. Mit Hilfe anderer Clowns, schafft der Clown es auf unnatürliche Weise den Luftballon aufzublasen. Später wird mit diesem Luftballon ein Mensch wiederbeatmet. In Form einer Polonäse gehen die Clowns heiter von der Bühne ab.