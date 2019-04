Junge Klimabotschafter pflanzen 15 Bäume

Aktionstag für die Zukunft der „Generation Greta“: Nach dem Vornamen der 16-jährigen schwedischen Klimaschutzaktivistin Thunberg haben viele Medien jene engagierten Jahrgänge benannt, die von den Folgen verfehlter Klimaschutzziele zukünftig besonders betroffen wären. „Wir alle machen uns Gedanken über die Probleme, die unzureichender Klimaschutz mit sich bringt“, sagte eingangs Sophie Frank, die Schülersprecherin des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG) in Ladenburg, wo rund 50 junge Klimabotschafter aus der Region ausgebildet wurden.

Angesichts der Freitagsdemonstrationen für mehr Konsequenz beim Klimaschutz stellte die Sprecherin fest: „Viel wichtiger ist es, auch aktiv zu werden.“ Dies wolle man am CBG durch Projekte erreichen. „Wir haben noch genug Kohlendioxid für viele weitere Bäume, also hört auf zu reden und fangt an zu pflanzen“, gab sie den Startschuss. Die Teilnehmer der Jugendinitiative „Plant for the Planet“ (Pflanze für diese Erde) setzten 15 einheimische Gehölze zusammen mit Bürgermeister Stefan Schmutz auf einer städtischen Wiese an der Schule.

Projekte geplant

Die Schüler wollen sich um diese Pflanzen kümmern. „Es war sehr cool: Ich habe gelernt, was man machen kann, um das Klima zu schützen“, sagte Mufliha (15) aus Heddesheim. „Wir planen Projekte, denn jeder kann sein Verhalten ändern“, sagte der 14-jährige Melvin (Ladenburg). Gastgeber war die 20-köpfige Umwelt-AG um Lehrerin Susanne Koch. Kollegin Daniela Edler hatte den Tag vorbereitet. Die Gehölze stiftete die Baumschule Huben zur Hälfte. pj

