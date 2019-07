Junge Pianistin glänzt

Liebhaber der klassischen Musik kamen am Sonntag im Ladenburger Domhofsaal voll auf ihre Kosten. Auf dem Programm des Abends standen sieben Werke bekannter wie auch weniger gespielter sowie zeitgenössische Komponisten, die sich durch das meisterhafte Spiel des Orchesters zu einem Hochgenuss summierten. Was die Musikzusammenstellung angeht, so hat der Dirigent und musikalische Leiter des Ladenburger Streichorchesters, Frederik Durczok, den Geschmack seines anspruchsvollen Publikums getroffen.

Eröffnet wurde das Konzert mit Auszügen aus Händels populärer „Feuerwerksmusik“, ein Werk mit zahlreichen Phrasierungen, das schon wegen seines schwungvollen Rhythmus seinerzeit ein Hit war. Weniger bekannt sind die Werke von J.F. Fasch, der als Kapellmeister in Prag wirkte und Ouvertürensuiten, Konzerte und Sinfonien hinterließ, die aber in Vergessenheit gerieten. Zeit seines Lebens schätzte er Antonio Vivaldi und Georg Philipp Telemann, was man auch bei der Fuge aus seiner Symphonie G-Dur herauszuhören glaubte.

Der Höhepunkt des Abends vor der Pause war das Klavierkonzert Nummer 1 in d-Moll von Johann Sebastian Bach. Am Flügel saß eine Ausnahmepianistin, die 16-jährige Lucia Cervino, die dieses anspruchsvolle Klavierkonzert mit viel Emotion, beherzt, feinsinnig beseelt und stählern im Anschlag spielte. Sie legte in das Werk so viel hörbaren musikalischen Ausdruck, dass es im Saal mucksmäuschenstill wurde, kein Räuspern kein Hüsteln war zu hören.

Die junge Pianistin entpuppte sich als ideale Bachinterpretin, ihre Liebe zu Bach war nicht zu überhören. Im Alter von zehn Jahren kam die aus Argentinien stammende Lucia mehr zufällig zur Musik, beziehungsweise zum Klavier. „Die Mutter meiner Freundin ist Klavierlehrerin“, erzählt sie in der Pause von den Anfängen. Schnell entdeckte Andreas Benend, Klavierlehrer an der Ladenburger Musikschule, ihr Ausnahmetalent und förderte sie. „Sie erzielte vor zwei Jahren beim Bundeswettbewerb ’Jugend musiziert’ den zweiten Platz“, berichtet er stolz. Doch er könne durchaus nachvollziehen, dass sie sich nach dem Abitur nicht beruflich der Musik widmen wolle. Er bestätigte, dass es gerade für Pianisten sehr schwer sei, Fuß zu fassen.

„Musik und das Klavierspielen soll mein Hobby bleiben“, bestätigt sie, sie denke da mehr an ein Jura- oder Medizinstudium. Da die Schule sie voll in Anspruch nehme, bleibe nur wenig Zeit zum Üben. „Ich versuche aber täglich eine bis zwei Stunden zu üben“. Sie verhehlte auch nicht, dass es beim Einstudieren von Stücken Tiefpunkte gebe. „Da höre ich auf und verschiebe das Üben auf den nächsten Tag“, verriet sie ihr Rezept. Was das Publikum, das sie mit minutenlangem Standing Ovations überhäufte, nicht wusste, war, dass sie das erste Mal als Solistin gemeinsam mit Orchester auftrat.

Nach der Pause spielte das Orchester drei Sätze aus der Mannheimer Symphonie von J. Stamitz. Er war Komponist am Hofe des Kurfürsten Carl Theodor. Mit Ausschnitten aus F. Mendelssohn Bartholdys „Sommernachtstraum“ entführte das Orchester sein Publikum ins Land der Träume, der Elfen und Rüpel. Es folgte der Walzer aus der zweiten Jazz-Suite von D. Schostakowitsch, und den krönenden Abschluss machte Lady Gaga mit „Poker Face“. greg

