Jutta und Zélia singen im Glashaus

„Endlich ist es wieder möglich, im Glashaus Veranstaltungen anzubieten, wenn auch in reduzierter Form“, freuen sich die Aktiven der Initiative im Ladenburger Waldpark. Dort treten am Freitag, 17. Juli, um 20 Uhr Jutta Gückel (bekannt von „Mocábo“) und Zélia Fonseca auf. Begleitet von Perkussionistin Angela Frontera tauchen die wunderbaren Sängerinnen in verschiedenen Sprachen und Rhythmen tief in ihre Musik ein. Sie erzählen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der brasilianischen und deutschen Kultur. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln ist die Platzanzahl begrenzt. Jeder Sitzplatz ist nummeriert und wird nach der Registrierung zugewiesen. Am Platz darf die Mund-Nasen-Maske abgenommen werden. Eintritt: 15 Euro. pj

