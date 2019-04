Kabarett Dusche im Domhof

Das Mannheimer Kabarett „Dusche“ gastiert mit seinem aktuellen Programm am Donnerstag, 18. April, ab 20 Uhr wieder im Domhofsaal. Nun beginnt für die Veranstalter IG BCE Ortsgruppe Ladenburg/Rhein-Neckar und Förderverein Solidarität wieder die heiße Phase des Kartenvorverkaufs. Karten gibt es in der Buchhandlung am neuen Rathaus in Ladenburg. Außerdem können sie auch über Foerderverein.Solidaritaet@gmx.de oder info@igbce-Ladenburg.de angefordert werden.

„Schicksalsjahre einer Kanzlerin“ heißt das Programm. „Angie“ Merkel war mal Kohls Mädel, mal die gnadenlose Machtmatrone im Kanzlerinnenamt. Die einen verehren sie als Modernisiererin einer bis dato im 50er-Jahre-Mief steckengebliebenen CDU, für viele macht sie mehr sozialdemokratische Politik als die SPD. Andere fürchten sie als Männer mordende Schwarze Witwe. Doch nun heißt es allenthalben - „Merkel-Dämmerung“!

Feinste Politsatire

Aber Mutti wäre nicht Mutti, würde sie bei dem bisschen Gegenwind schon die Segel streichen – denn das letzte Kapitel, das ist noch nicht geschrieben! Mit feinster und gemeinster Politsatire pflügt sich das Kabarett Dusche in seinem 46. Programm durch das ganze Spektrum unserer üppig wuchernden Politlandschaft und beschert einen schönen Abend. red

