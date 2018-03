Kabarettistische Streifzüge

Anzeige

Auf Einladung der Gruppe Ladenburg-Schriesheim von Amnesty International gastiert der wortgewaltige Apotheker Dr. Markus Weber aus Weinheim am Freitag, 13. April, um 19.30 Uhr in Ladenburg im Domhof. Mit seinem Programm „Iwwerleije se mol“ nimmt er die Zuhörer mit auf seine kabarettistischen Streifzüge durch die Pfalz. Mit Geschichtlichem, Linguistischem, Literarischem, Wahrem und Übertriebenem zeigt der überzeugte Kurpfälzer, in welch bedeutender Gegend wir hier leben, und zwar „Hiwwe wie Driwwe“. Markus Weber analysiert geistreich die Geschichte und Mentalität der beiden Nachbarn und plädiert dafür, dass der Rhein keine Grenze mehr sein darf.

Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in Ladenburg bei Bücher am Markt und Buchhandlung am Rathaus, in Schriesheim bei Utes Bücherstube. An der Abendkasse kostet das Ticket 17 Euro. Reservierungen unter kontakt@amnesty-ladenburg-schriesheim.de. red