Kabeldiebstahl auf Baustelle verhindert

Eine Gruppe aufmerksamer Radfahrer hat am späten Samstagabend zwei Personen dabei beobachtet, wie sie Stromkabel auf einer Baustelle zwischen Ladenburg und Ilvesheim aufsammelten. Wie die Polizei gestern mitteilte, kontrollierten die um kurz nach 22 Uhr alarmierten Beamten daraufhin nahe der Ilvesheimer Straße zwei Männer, auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Da sich die beiden 32-Jährigen in Widersprüche verstrickten und im Auto einen Bolzenschneider mitführten, wurden sie vorläufig festgenommen. Insgesamt waren 65 Meter eines Starkstromkabels abgetrennt und in einem Gebüsch zum Abtransport abgelegt worden. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019