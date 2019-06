Kälte, Regen, Reifenpanne

Klimafreundlich nach Kecskemét (ausgesprochen Keschkemett): Erwin Böhm aus Ladenburg und Horst Nienstädt (Darmstadt) haben es geschafft. Von der insgesamt rund 1100 Kilometer langen Reise nach Ungarn legten sie rund 730 Kilometer auf Fahrrädern zurück, also mehr als 66 Prozent der Distanz. Dieser Trip verursachte kein klimaschädliches Kohlendioxid. Denn für den Rest der Strecke und den Großteil der Rückfahrt benutzten sie kaum weniger umweltfreundlich den Zug. Kurz nach der Rückkehr trifft unser Reporter Böhm wieder.

Einiges abverlangt

„Es war natürlich ein Knüller“, zieht er strahlend Bilanz. Der 67-jährige Chemiker und Arzt hatte bereits vor der Abfahrt im „MM“ Aspekte dieser Reise erläutert. Für ihn spielten nämlich Völkerverständigung, persönliche Leidenschaft und Klimaschutz eine Rolle. Das mag nach großen Worten klingen. Doch wie heißt es so schön? „Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“

In diesem Sinne wollte Böhm dreierlei: Vor allem die zehnjährige Partnerschaft zwischen dem hiesigen Rotary-Club (RC) Schriesheim-Lobdengau und dem in Kecskemét weiter festigen. Dazu den 100. Geburtstag seines inzwischen verstorbenen Vaters, der in Budapest geboren wurde, zu würdigen. Und zu zeigen, dass klimabewusstes Reisen immer wichtiger wird, auch Spaß macht, aber einiges abverlangt.

„Mir geht es wunderbar, es war eine tolle Reise, wir beide haben uns gut verstanden, aber leider war das Wetter nie warm.“ So fasst der Naturwissenschaftler die zweiwöchige Donauweg-Tour zusammen. Kälte, zwei Regentage, Reifenpanne: „Zum Glück waren wir auf all das auch ausreichend vorbereitet, aber das war ein Mordsaufwand, und man muss Durchhaltevermögen haben“, sagt Böhm. Spannend auch: das Zugfahren. „Machbar, aber in Ungarn abenteuerlicher als bei uns“, weiß Böhm jetzt. Doch sind ja laut Umweltbundesamt Bahn (und Fernbus) klimaverträglicher als andere Verkehrsmittel. Als „besonders klimawirksam“ gilt dagegen Reisen mit dem Flugzeug. Aber im Vergleich zu den anderen rotarischen Freunden aus Heddesheim, Ladenburg, Schriesheim und Viernheim, die in wenigen Stunden bequem mit dem Flieger angereist seien, hätten er und Nienstädt rund 1000 Euro mehr für Mahlzeiten und Übernachtungen ausgegeben.

Freundschaftsband überreicht

„Dort waren wir dann im positiven Sinne die zwei Verrückten auf dem Rad: Die Reaktionen lagen zwischen freundlichem Frotzeln und Bewunderung“, berichtet Böhm schmunzelnd. Natürlich hatte der „MM“-Artikel zum Reisestart übers Internet seinen Weg nach Kecskemét gefunden: „Das hat eine nette Diskussion auch über klimafreundliches Reisen angeregt“, freut sich Böhm. Der Aufwand, den die beiden auf sich genommen hätten, zeige vor allem, wie viel ihnen an der Partnerschaft liege: So habe es der örtliche Rotary-Präsident Frici Németh gesehen. Er überreichte Böhm ein ledernes Freundschafsband mit der Gravur seines Vornamens Erwin in altungarischer Kerbschrift von rechts nach links zu lesen.

„Das hat mich wirklich sehr gefreut“, sagt Böhm bewegt. Er hatte diese Partnerschaft in seiner Amtszeit als RC-Präsident 1999 initiiert. Damals wehte innenpolitisch noch ein anderer Wind als heute. Doch nach wie vor seien Ungarn „unheimlich herzlich“, so Böhm. Die europäische Idee leide auch darunter, dass man zu wenig wisse, wie die Menschen in jeweils anderen EU-Ländern jenseits der großen Politik denken und fühlen. „Darüber würde ich im ’MM’ gerne noch mehr erfahren“, regt Böhm an.

