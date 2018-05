Kämpfer für die Altstadt

Anzeige

Als Architekt verfügt Egon Lackner über das fachliche Rüstzeug, um alte Gebäude beurteilen zu können. Und er hat reichlich Erfahrungen mit der Altstadt, denn er gab den Anstoß zur Gründung der mittlerweile legendären Planungsgruppe 67, die entscheidende Impulse zur Sanierung und damit zur Rettung des Charakters von Ladenburg gab. Zudem leitete Egon Lackner 16 Jahre lang den Heimatbund, der ihn zum Ehrenvorsitzenden ernannte.

Auch sein kommunalpolitisches Engagement nutzte der Jubilar, um für den Erhalt der Altstadt zu wirken. Über 20 Jahre arbeitete der CDU-Mann im Gemeinderat mit und wirkte in den Ausschüssen und Kommissionen, die für sein Herzensanliegen besonders wichtig waren: Modernisierungskommission, Rathauskommission, Ladenburgkommission und Technischer Ausschuss. Für seine Verdienste erhielt Lackner im Oktober 2002 das Bundesverdienstkreuz. Noch heute nimmt er als Stadtbildpfleger an Sitzungen teil, die Altstadtthemen betreffen. Allerdings hängt Egon Lackner nicht nur an Altem, sondern denkt auch an die Weiterentwicklung der Stadt. So ist er ein Verfechter der neuen Neckarbrücke sowie von Baugebieten. Auch in diesen Beziehungen will der Jubilar nicht, dass Ladenburg abgehängt wird.

Von gesundheitlichen Problemen hat sich Egon Lackner wieder erholt. Dazu beigetragen hat sicherlich, dass noch viele Aufgaben auf ihn warten: „Ich werde weitermachen wie bisher, so lange es mir möglich ist.“ Und natürlich freut er sich darüber, dass der Heimatbund für ihn heute zwischen 11 und 13 Uhr einen Sektempfang in der Alten Kochschule (Lustgartenstraße 4a) ausrichtet.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.05.2018